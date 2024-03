Diese Tipps machen Backen ohne Waage oder Messbecher möglich

An einem Sonntag kündigt sich spontan Besuch an, und der Bäcker um die Ecke hat schon zu? Da bleibt nur noch, den Kuchen selber zu machen. Wenn genau dann auch noch die Küchenwaage den Geist aufgibt oder die Batterien versagen, muss man auf anderem Wege die Zutaten abwiegen - ohne Waage.

Wie kann man Mehl ohne Waage abwiegen? Wie viel Gramm hat ein Teelöffel Zucker? Was ist ein Cup in Gramm? Die folgende praktische Übersicht hilft Dir in Situationen, in denen Du Dich ohne Küchenwaage oder Messbecher wiederfindest.

Obwohl genaue Werte bei unterschiedlichem Besteck und Geschirr minimal abweichen können, kann man dank dieser Übersicht Mehl oder Zucker abmessen - ohne Waage.