Wissenswerte Infos rund ums Butter-Einfrieren

Ein kleiner Vorrat an Butter kann nie schaden, wird sie doch in vielerlei Hinsicht verwendet. Hat man es beim Einkauf aber dann doch zu gut gemeint, lässt sich die Butter wunderbar einfrieren und somit ihre Haltbarkeit verlängern. Hilfreiche Tipps zum Einfrieren und Auftauen des Streichfetts gibt dieser Beitrag.

Aber wohin damit, wenn man doch mehr vorrätig hat, als man verbrauchen kann? An diesem Punkt stellt sich dann oft die Frage: Kann man Butter einfrieren?

Es gibt so manchen Sparfuchs, der bei dem einen oder anderen Lebensmittel gern mehrfach zugreift, wenn diese günstig im Angebot sind. Das trifft auch bei Butter zu.

Tipp #1 Portionierung

Butter kann ganz nach Belieben als ganzes Stück oder in kleineren Mengen eingefroren werden. Das (Vor-) Portionieren bietet den Vorteil, wenn z. B. für Rezepte eine bestimmte Buttermenge benötigt wird und diese sich so leichter entnehmen lässt. Sinnvoll ist dabei, die enthaltene Menge auf der Verpackung zu notieren.

Tipp #2 Verpackung

Wird die Butter unangetastet eingefroren, kann sie so, wie sie ist, in der Originalverpackung in das Gefrierfach gelegt werden. Die Verpackung sollte dann jedoch wirklich keinerlei Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen.

Andernfalls können für die Aufbewahrung auch geeignete Behältnisse aus Glas oder Kunststoff sowie Gefrierbeutel verwendet werden. Wichtig ist in jedem Fall darauf zu achten, dass alles luftdicht verschlossen ist.

Tipp #3 Haltbarkeit

Ganz normale Butter hält sich im Frost etwa sechs bis neun Monate. Kräuterbutter und Bärlauchbutter sollten dagegen nach ungefähr sechs Monaten aufgebraucht werden. Gesalzene Butter kann sogar bis zu zwölf Monate eingefroren bleiben.