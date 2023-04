Bärlauch einfrieren: 3 geschmackvolle Varianten aus dem Eisfach

Die länglichen Blätter schießen aus dem Boden und bedecken teilweise große Waldflächen. Das ist das Tolle am Bärlauch, er wächst wild in der Natur und kann dort gepflückt werden.

Das Besondere am Bärlauch ist aber, dass er natürlich und regional wächst. In Wäldern und an Wegrändern schießen die Blätter von ganz allein aus dem Boden. Deshalb lohnt es sich, das übrige gesunde Grün für den Rest des Jahres einzufrieren.

Zuerst einmal sollte der Bärlauch gewaschen und gut abgetrocknet werden, bevor er in den Gefrierschrank wandert. Die frischen Blätter können auf unterschiedliche Weise eingefroren werden:

1. Variante: Ganz oder gehackt kann man ihn in einem Glas oder in Gefrierbeuteln einfrieren. So lässt sich bei Bedarf die gewünschte Menge entnehmen und der Rest wandert wieder zurück in die Truhe.

2. Variante: Ebenfalls praktisch ist die Portionierung in Eiswürfel-Behältern. Dazu den Bärlauch mit einem beliebigen Küchengerät zu einer Paste pürieren, diese dann in die Formen füllen und einfrieren. Alternativ kann man auch gehackte Blätter in die Würfel füllen und mit Wasser, Brühe oder Öl aufgießen und einfrieren.

3. Variante: Es ist auch möglich, zubereiteten Bärlauch im Gefrierfach aufzubewahren. Beispielsweise kann so ein Bärlauchpesto oder eine Bärlauchsuppe problemlos lange haltbar gemacht werden und der Geschmack bleibt bestmöglich erhalten. Dazu die Bärlauch-Variation ebenfalls in Einwürfelformen oder Kunststoffbehälter füllen und einfrieren.

Im Gefrierfach bleibt der Bärlauch frisch, kann jedoch minimal an Geschmack verlieren. Um ihn aber auch außerhalb der Saison griffbereit zu haben, lohnt sich die Prozedur trotzdem.