Muss Butter wirklich im Kühlschrank gelagert werden?

Aber: Mit einer sogenannten französischen Butterdose, einer keramischen Butterdose mit Wasserkühlung, soll die Butter auch bei Zimmertemperatur neben dem Kühlschrank über Wochen haltbar bleiben.

Diese Dose zeichnet sich durch ihren Aufbau aus, da sich die Butter in ihrem Deckel befindet, der in einem Gefäß Wasser steckt. Durch den Kontakt mit Wasser gelangt keine Luft an die Butter, sodass diese nicht ranzig wird.