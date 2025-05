Grillreste verwerten: Die besten Rezeptideen für den Tag danach

So schön Grillen auch ist, leider bleibt oft etwas vom Grillgut übrig. Nicht jeder mag die kalte Wurst am Tag danach noch essen. Und was soll man mit dem harten Grillkäse machen? TAG24 hat für Euch die besten Rezept -Ideen zusammengefasst.

Wenn man das Fleisch nicht am nächsten Tag essen möchte, dann kann man es in Marinade einlegen und bis zu zwei Wochen haltbar machen. Für die Marinade Zwiebeln klein schneiden und mit Balsamico, Olivenöl, Salz und Zucker vermischen. Im Anschluss das in Scheiben geschnittene Fleisch darin einlegen und in einem gut verschlossenen Behältnis im Kühlschrank lagern. Je länger das Fleisch eingelegt ist, desto aromatischer wird es. Außerdem wird trockenes Fleisch wieder schön saftig. Das Fleisch eignet sich als leckere kalte Beilage zu Brot und Laugengebäck. Zusammen mit Radieschen und sauren Gurken ergibt das Fleisch eine deftige Brotzeit zum Genießen.

Das orientalische Reisgericht Plov , Plow bzw. Pilaw lässt sich ebenfalls aus Grillresten zubereiten. Dafür die Reste in kleine Würfel schneiden, dann mit Zwiebeln und Knoblauch in einem großen Topf anbraten. Das Ganze mit Pfeffer und Salz würzen. Im nächsten Schritt wird die Mischung im Topf mit geraspelter Möhre bedeckt und danach Reis darauf geschichtet. Es wird nicht umgerührt! Die Menge mit Gemüsebrühe aufgießen. Ein Lorbeerblatt hinzufügen und den Topf mit dem Deckel verschließen. Bei mittlerer Hitze 20 Minuten köcheln lassen.

Mediterrane Fischpfanne mit Tomaten, Mozzarella, Kräutern zu Bratkartoffeln oder Bandnudeln.

Asiatische Fischfrikadellen mit Ingwer, Kokos, Zitronengras.

Fisch-Gemüse-Bratlinge mit Kartoffeln.

Hier sind die detaillierten Rezeptideen für gegrillten Fisch vom Vortag:

Liebhaber der Mittelmeer-Küche können sich aus gegrillten Fischresten eine mediterrane Fischpfanne zubereiten. Diese schmeckt besonders gut zu Bratkartoffeln oder Bandnudeln. In einer Pfanne Zwiebeln und Knoblauch in Öl anbraten. Anschließend in Stückchen geschnittene Tomaten hinzugeben und bei mittlerer Hitze dünsten. Nach etwa fünf Minuten Mozzarella untermischen und schmelzen lassen. Nun die Fischreste in Stücke gezupft unterheben. Mit Salz, Pfeffer, Zucker, Basilikum und mediterranen Kräutern nach Belieben würzen.



Mag man es lieber asiatisch, dann sind die Fischfrikadellen empfehlenswert. Ingwer, Koriandergrün, Zitronengras und Frühlingszwiebeln klein schneiden. Im Anschluss frisches Kokosfruchtfleisch mit den Gewürzen im Mixer zerkleinern. Fischreste, Semmelbrösel sowie ein Ei zufügen und mixen, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist. Den Teig salzen und pfeffern. Im nächsten Schritt runde und flache Frikadellen formen, diese in Semmelbrösel oder Panko wälzen und im heißen Öl goldbraun braten.

Sind noch Reste von Fisch und Gemüse da, braucht man nicht mehr viele Zutaten, um Fisch-Gemüse-Bratlinge zu kochen. Im ersten Schritt Eiweiß und Eigelb trennen. Danach das Eigelb mit den Resten und gekochten Kartoffeln oder Kartoffelmus vermengen. Die Masse mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen, dann daraus Kugeln formen und flach drücken. Im nächsten Schritt das Eiweiß verrühren und würzen. Die Bratlinge erst in die Eiweißmasse, dann in das Paniermehl, wieder in die Eiweißmasse und noch mal in das Paniermehl tauchen, bis eine feste Kruste entstanden ist. Die panierten Bratlinge sollten circa eine Stunde trocknen und dann im heißen Öl braun gebraten werden.