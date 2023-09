Wie lange müssen Kartoffeln kochen?

Kartoffeln sind ein wichtiger Bestandteil in vielen Gerichten der deutschen sowie auch der internationalen Küche. Wie lange Kartoffeln kochen müssen und was Du bei der Zubereitung unbedingt beachten solltest, verrät Dir TAG24.

"Kannst Du bitte schon einmal die Kartoffeln ansetzten?" - hieß es oft zu Hause, denn diese brauchten bei der Zubereitung verschiedenster Gerichte meist am längsten.

Die verschiedenen Kartoffelarten unterscheiden sich vor allem in Bezug auf den Stärkegehalt. Je weniger Stärke die Kartoffel enthält, desto länger muss sie gekocht werden. Außerdem zerfallen Kartoffeln mit wenig Stärke meist beim oder nach dem Kochen.

Am schnellsten gekocht und ideal für Kartoffelpüree oder Kartoffelklöße sind mehlig kochende Kartoffeln, die aufgrund des hohen Stärkegehalts beim Kochen zerfallen. Die Kochzeit liegt meist zwischen 10 und 15 Minuten.

Will man Salzkartoffeln, Pellkartoffeln oder Bratkartoffeln zubereiten, dann sollte man vorwiegend festkochende Kartoffeln verwenden. Diese sind je nach Größe nach 15 bis 25 Minuten gar.

4. Schritt: Die fertigen Kartoffeln in ein Sieb schütten und ausdampfen lassen.

2. Schritt: Dann die Kartoffeln in einem Topf mit kaltem Wasser aufsetzen. Wichtig ist, dass das Kochwasser die Kartoffeln nur knapp bedeckt. Möchte man Salzkartoffeln zubereiten, dann sollte man noch das Salz hinzufügen. Meist reicht ein Esslöffel Salz. Mag man die Kartoffeln sehr salzig, dann kann man aber ruhig etwas mehr Salz in das Wasser geben.

Um herausfinden, ob die Kartoffeln weich gekocht sind, eignet sich die Garprobe.

Dafür sticht man die Kartoffel am besten mit einer Gabel an. Fällt sie beim Hochheben von der Gabel zurück in das Wasser, dann ist sie gar.