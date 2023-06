Schimmel oder Salzkristalle: So erkennt man, ob der Käse noch essbar ist

Weitere Tipps, Tricks und Hacks aus der Küche gibt es übrigens in der Ratgeberrubrik Küchenwissen .

Weiße Ablagerungen können verschiedene Ursachen haben. Es kann sich tatsächlich um giftigen Schimmel handeln, um essbaren Schimmel oder aber um Kristalle aus Kalzium, Eiweiß oder Salz, die sich außen am Käse ablagern.

Die meisten kennen es vermutlich: Man freut sich auf ein leckeres Käsebrot, greift in den Kühlschrank und entdeckt weiße Punkte auf dem Käse, die einem direkt den Appetit verderben. Ist das Schimmel am Käserand?

Schimmel verbreitet sich sehr schnell. Und sowohl essbarer als auch giftiger Schimmel kann ähnlich oder sogar gleich aussehen. Die folgenden Hinweise aus der Übersicht liefern Dir hilfreiche Indizien, mit denen man den Käse beurteilen kann, auf einen Blick:



War der Käse in einer Aufbewahrungsbox, sollte sie gründlich gereinigt und desinfiziert werden, um nicht weitere Speisen mit den Schimmelsporen zu kontaminieren.

Sind die Flecken, Punkte oder ein Pelz am Käse grünlich oder rötlich gefärbt oder mit einer seltsamen Schmiere überzogen, sollte der Käse samt Verpackung sofort entsorgt werden.

Bei hellweißen Ablagerungen am Käse kann es sich entweder um essbaren Schimmel handeln wie beim Brie oder Camembert, der sich vom Käserand her ausgebreitet hat, oder um Kristalle (in geringen Mengen Salzkristalle, vor allem aber Calciumlactat- und Aminosäurekristalle).