Essbar oder gefährlich? Das solltest Du zu Gefrierbrand wissen

Die ausgetrockneten Stellen, die dabei entstehen können, erinnern häufig an Angebranntes - daher der Name.

Was gefährlich klingt, wird eigentlich nur verursacht, indem der Tiefkühlkost Wasser entzogen wird. Gefrierbrand entsteht nämlich, wenn - beispielsweise durch eine falsche Verpackung - Luft an das gefrorene Produkt gelangt, durch Verdunstung Wasser entzogen wird und dieses an der Packung oder am Produkt wieder gefriert.

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag, sind die Lebensmittel nicht per se verdorben oder ungenießbar. Lebensmitteln mit Gefrierbrand wurde lediglich Wasser entzogen.

Gefrierbrand an Gemüse und Geflügel erkennt man an weißen Flecken, bei rotem Fleisch und Fisch an grauen Flecken. Diese Gefrierbrand-Flecken können aber auch braun bis dunkelbraun sein und an Angebranntes erinnern, woher auch der Name kommt.

Bei Gefrierbrand kann es sich außerdem auch um Eiskristalle an der Verpackung oder am Lebensmittel selbst handeln. Man kennt ihn daher übrigens auch von Speiseeis.