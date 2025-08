Tomaten einfrieren: So einfach kannst Du Tomaten haltbar machen

Wenn nach der Ernte oder dem Kochabend zu viele Tomaten übrig bleiben, stellt sich die Frage, ob man Tomaten einfrieren kann. TAG24 erklärt, was dabei zu beachten ist.

Wie Du Tomaten am besten einfrierst und was Du dabei beachten musst, erfährst Du im Folgenden.

Man kann gefrorenen Tomaten also nicht mehr roh genießen, sie aber sehr gut als Basis für Soßen, Dips oder Suppen verwenden.

Tomaten enthalten sehr viel Wasser, das sich beim Gefrieren ausdehnt und Zellwände der Frucht zerstört. Aus diesem Grund werden Tomaten beim Auftauen matschig. Zudem verlieren sie durch Einfrieren an Geschmack.

Wer noch Reste vom Essen mit Tomaten übrig hat, kann diese ganz einfach einfrieren. Dazu lässt man sie abkühlen, verpackt sie in Beutel oder Dosen und legt sie dann in eine Gefriertruhe. Tomatenreste sind gefroren bis zu drei Monate haltbar.

3. Schritt: Damit Tomaten nicht aneinanderkleben, sollte man sie einzeln in eine offene Dose oder auf ein Blech legen und sie einfrieren. Sind die Früchte gefroren, kann man sie zusammen in einen Gefrierbeutel packen.

2. Schritt: Die Früchte kurz in kochendes Wasser geben und anschließend im Eiswasser abschrecken. Im Anschluss kann man die Haut vorsichtig abziehen.

2. Schritt: Die Tomaten in Stücke schneiden und in eine gefrierfeste Dose, einen Gefrierbeutel oder Ähnliches füllen. Das Behältnis einfrieren.

Wer sich die spätere Verarbeitung erleichtern möchte, kann die Tomaten in Stücken einfrieren.

3. Schritt: Tomatenmus auskühlen lassen, in einen Gefrierbeutel oder Ähnliches füllen und einfrieren.

2. Schritt: Die Früchte blanchieren und pürieren. Püree in einem Topf erhitzen, würzen und für zehn Minuten köcheln lassen.

Tipp: Wenn man passierte Tomaten oder Tomatensoße in eine Eiswürfelform füllt und einfriert, kann man sie später besser portionieren.

Möchte man Tomaten einfrieren, muss man einiges beachten, um das perfekte Ergebnis zu erzielen. Worauf es ankommt, verraten die folgenden Tipps.

1. Tipp: Zum Einfrieren sollte man nur feste und qualitativ hochwertige Tomaten verwenden. Sie sollten weder schimmlige Stellen noch Druckstellen aufweisen.

2. Tipp: Der beste Zeitpunkt zum Einfrieren ist, wenn Tomaten frisch geerntet sind. Folglich bietet es sich an, frische Tomaten während der Saison von Juni bis Oktober einzufrieren.

3. Tipp: Um Gefrierbrand zu vermeiden, sollte man Tomaten luftdicht verpacken.

4. Tipp: Am besten schmecken die Tomaten nach dem Auftauen, wenn sie in Stücken oder zu Mus verarbeitet und gewürzt eingefroren werden. So bleibt das Aroma erhalten.

5. Tipp: Man sollte nicht vergessen, die Verpackung mit Datum und Inhaltsangabe zu beschriften, um die Übersicht im Gefrierfach zu behalten.