Selber machen statt teuer kaufen: So kann man Tomaten trocknen

Kann man Tomaten in der Sonne trocknen ? Wie lange sind getrocknete Tomaten haltbar ? Alles, was Du wissen musst, erfährst Du im Folgenden.

Ganz egal, ob für Antipasti, Pizza, Baked Feta Pasta oder für selbst gemachtes Pesto Rosso - getrocknete Tomaten sind aromatische Zutaten, die eine Vielzahl an Gerichten wunderbar aufwerten können.

Üppige Tomatenernte und Du kannst gar nicht so viel Tomatensoße einkochen, wie Du Früchte hast? Oder suchst Du noch nach dem aromatischen Extra für Deinen mediterranen Nudelsalat ?

Werden frische Kräuter zum Würzen verwendet, bereite diese vor, indem Du sie klein hackst und außerdem je nach Vorliebe einige Knoblauchzehen in dünne Scheiben schneidest.

Anschließend werden die Tomaten zerkleinert. Kleine Tomaten werden dafür halbiert, größere in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten.

Zuallererst sollten Tomaten gründlich gewaschen und abgetrocknet werden. Lässt man die Früchte in einem Dörrautomat trocknen, sollte man sie vorher häuten.

So kannst Du Kürbiskerne ganz einfach im Ofen oder in der Pfanne rösten

Vor dem Trocknen im Dörrgerät kann es sinnvoll sein, Tomaten zu häuten. Ritze die Haut dazu vorsichtig ein. Lege die Tomaten dann kurz in kochendes Wasser, um sie anschließend direkt in Eiswasser abzuschrecken. Nun lässt sich die Haut leicht abpellen.

Übrigens: Es ist ebenfalls möglich, Tomaten in einer Heißluftfritteuse zu trocknen. Im AirFryer gibt es häufig ein Programm namens "dehydrate", das für Dörrtomaten geeignet ist.

4. Klemme währenddessen einen Holzlöffel oder einen Korken in die Ofentür, sodass die Feuchtigkeit durch einen Schlitz entweichen kann.

1. Lege die vorbereiteten Tomaten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Verwende am besten mehrere Roste gleichzeitig, sodass sich der Energieverbrauch lohnt.

Natürlich lohnt sich die Anschaffung eines Dörrgerätes nicht für jeden. Stattdessen kann man auch den Backofen verwenden. Dieser hat in der Regel jedoch einen höheren Energieverbrauch und Nährstoffe gehen bei höheren Temperaturen eher verloren.

Man kann natürlich auch traditionell sonnengetrocknete Tomaten selber machen. Was im sonnigen Süden Italiens vielleicht keine Schwierigkeit ist, kann sich in Deutschland und näherer Umgebung jedoch als nicht ganz so einfach erweisen. Häufig reichen Sonnenintensität und Anzahl der Sonnenstunden nicht aus.

Ist im Sommer jedoch einige Tage lang am Stück entsprechendes Wetter angesagt, kann das Trocknen der Tomaten in der Sonne dennoch einen Versuch wert sein.

Ökologisch gesehen handelt es sich dabei um die wertvollste Variante, denn sie ist besonders energiesparend. Außerdem bleiben durch die relativ niedrige Temperatur am meisten Nährstoffe erhalten.