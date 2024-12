Das ist das Lieblingsgemüse der Deutschen: Top 11 Gemüsesorten in Deutschland

Pro Kopf werden jährlich 2,0 Kilogramm Wirsingkohl, Kohlrabi und Chinakohl verzehrt.

Wirsingkohl ist eine richtige Nährstoff-Bombe. Neben Vitamin C und Vitamin B6 enthalten die Blätter Folsäure, welche zum Beispiel während der Schwangerschaft eine wichtige Rolle spielt.

Auch Kohlrabi ist ein richtiges Superfood. Übrigens hat sich der Name Kohlrabi nicht nur in Deutschland etabliert. Auch in England, Japan und Russland wird das Wurzelgemüse so genannt.

Während andere Kohlsorten bei einigen Menschen für Blähungen sorgen, so ist der Chinakohl eine absolute Ausnahme. Dafür verantwortlich ist ein hoher Gehalt an Senfölen sowie Aminosäuren.