Über eine Tonne Gewicht: So viel wiegt die größte Beere der Welt!

Was ist die größte Beere der Welt? Von enormem Gewicht und beeindruckender Größe sprengt sie auf jeden Fall die Vorstellung davon, was man üblicherweise unter einer Beere versteht.

Alles, was Du über die größte Beere der Welt wissen solltest, erfährst Du im Folgenden.

Teilweise nehmen Kürbisse erstaunliche Ausmaße an. Vor allem der Riesenkürbis kann mit unglaublichen Größenordnungen beeindrucken.

Genauer betrachtet, handelt es sich bei Kürbissen um sogenannte Panzerbeeren. Als Panzerbeere bezeichnet man Früchte, die eine feste Schale, also einen Panzer, besitzen.

Die botanische Einordnung des Kürbisses verblüfft nicht selten, da er rein optisch überhaupt nicht dem entspricht, was sich viele unter einer Beere vorstellen.

Beeren entstehen aus einem einzigen Fruchtknoten, aus dem eine vollständige Frucht heranwächst. Als Fruchtknoten wird ein geschlossener Hohlraum bezeichnet, der die Samenanlagen beinhaltet und in dem Falle aus einem Fruchtblatt, also dem weiblichen Blattorgan der Blüte, gebildet wird.

Kürbisse tragen nicht nur den Rekord der größten Beeren der Welt, sondern können auch in anderen Disziplinen glänzen. Die folgenden sind drei der spannendsten Kürbisrekorde.

Kürbisse können auch in leckerer Kuchenform unglaubliche Rekorde aufstellen. So wurde beispielsweise 2010 in Ohio ein Kürbiskuchen gebacken, der mit einem Durchmesser von sechs Metern und einem Gewicht von 1678 Kilogramm als der größte Kürbiskuchen der Welt gilt.