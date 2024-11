Krautnudeln Rezept: Ein köstlicher Klassiker, einfach zubereitet!

Weißkohl waschen und halbieren, dann den Strunk entfernen und Kraut in dünne Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden.

Schritt 2

Koche die Nudeln. In der Zwischenzeit etwas Öl in eine Pfanne geben und den Speck darin anbraten, bis das Fett austritt. Dann Zwiebeln hinzugeben. Wenn diese glasig sind, kann der Weißkohl in die Pfanne gegeben werden. Würze den Weißkohl nach Deinen Belieben mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Paprikapulver. Alles für etwa 20 Minuten bei geschlossenem Deckel schmoren lassen.