Grün, gesund und schmeckt wie von Oma: Bohnensalat mit grünen Bohnen

Die grünen Garten- bzw. Schnittbohnen putzen, von Fäden befreien und die Enden abschneiden. Die Bohnenschoten waschen und schräg in circa vier Zentimeter lange Stücke schneiden. Wer mag, kann sie auch ganz lassen oder halbieren.

Schritt 2

In einem Topf gesalzenes Wasser zum Kochen bringen, die Bohnenstücke hineingeben und für etwa zehn Minuten bissfest garen. Die Bohnen anschließend in ein Sieb abgießen. Damit die grünen Schoten ihre leuchtende Farbe behalten, kann man sie nach dem Abgießen in Eiswasser legen.