Mit diesem Rezept gelingt Dir Omas Schichtsalat garantiert - Schicht für Schicht ein Genuss

Hinweis: Die angegebenen Mengen dienen nur als Richtwerte. Die einzelnen Zutaten können ganz nach Belieben angepasst werden. In einer schicken Glasschüssel kommen die einzelnen Schichten von Omas Schichtsalat besonders gut zur Geltung.

Nun alle Zutaten nacheinander in eine große Schüssel schichten. Prima geeignet ist beispielsweise diese Reihenfolge: Sellerie, Mais, Ananas, Kochschinken, Eier, Lauch. Obendrauf die Salatcreme verteilen und zuletzt den Gouda darüber streuen.

Die abgekühlten Eier in dünne Scheiben und den Kochschinken in kleine Würfel oder schmale Streifen schneiden.

Den Lauch gründlich waschen, die äußeren Blätter sowie den Wurzelansatz entfernen. Die Stangen in feine Ringe schneiden.

Die Eier in einem mit Wasser gefüllten Topf etwa acht bis zehn Minuten hart kochen. Anschließend kalt abschrecken und schälen.

In kleine Gläser gefüllt, kreiert man ideale Portionen für ein Buffet. © 123RF/tashalyubina

1. Tipp - Warum ist die Schichtung wichtig? Die einzelnen Schichten verhindern, dass der Salat matschig wird. Die Zutaten bleiben knackig, während die Salatcreme durch das Durchziehen ihren Geschmack entfaltet.

2. Tipp - Schichtsalat to go: In Schraubgläsern geschichtet, eignet sich der Salat auch ideal zum Mitnehmen, für ein Picknick unterwegs oder als Pausensnack während der Arbeit.

3. Tipp - Zutaten variieren: Omas Schichtsalat lässt sich ganz nach Belieben abwandeln. Alternativ oder auch zusätzlich kann man Zutaten wie Erbsen, Gewürzgurken, geraspelte Möhren, klein geschnittenen Eisbergsalat und gewürfelte Apfelstücke als Schichten hinzufügen.

4. Tipp - vegetarische Variante: Dafür wird einfach der Kochschinken weglassen. Ersatzweise können klein geschnittene Paprikawürfel oder gebratene Champignons verwendet werden.

5. Tipp - und dazu?: Zum Schichtsalat passt frisches Baguette oder knuspriges Brot sehr gut. Aber auch als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Fisch schmeckt der einfache Salat.

