Griechischer Salat: Einfaches Rezept für den leckeren Bauernsalat

Der griechische Bauernsalat lässt sich außerdem prima am Vorabend zubereiten, da die Zutaten, anders als bei vielen Blattsalaten, länger knackig und frisch bleiben und nicht so schnell matschig werden.

Er schmeckt leicht und würzig und ist gerade an warmen Tagen eine nahrhafte Mahlzeit, die nicht nur reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist, sondern durch den Käse auch noch wertvolles Eiweiß enthält.

Griechischer Salat, auch Bauernsalat genannt, gilt als beliebte Vorspeise in der griechischen Küche, der mit frischen Zutaten wie Tomaten, Paprika, Gurke, Zwiebeln sowie Oliven und Fetakäse überzeugt. Verfeinert mit wenigen Gewürzen und einem einfachen Dressing ist er im Handumdrehen gemacht.

1. Schritt: Den Fetakäse auf einen kleinen Teller legen, mit etwas Olivenöl übergießen und einen Teelöffel Oregano darüber geben. Mit einem kleinen Löffel (oder sauberen Händen) den Käse damit einreiben. Beiseite stellen und etwas ziehen lassen.

2. Schritt: Die Gurke, die Paprika und die Tomaten waschen. Paprika entkernen und, je nachdem welche Sorte verwendet wird, den Strunk der Tomaten entfernen. Alles in kleine Stücke bzw. wahlweise in dünne Streifen schneiden und in eine Salatschüssel geben.

3. Schritt: Die Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Die Oliven abtropfen lassen und zusammen mit den Zwiebelringen über den Gemüsestücken verteilen. Alle Salatzutaten vorsichtig miteinander vermengen.

4. Schritt: Jetzt den marinierten Fetakäse aus dem ersten Schritt in kleine Würfel schneiden und unter den Salat heben.

5. Schritt: Für das Dressing werden Öl, Balsamico, Salz und Pfeffer in eine kleine Schüssel gegeben und gut verrührt. Anschließend über den Salat gießen und nochmals gut durchmischen.

Vor dem Servieren kann der griechische Salat mit etwas getrocknetem Oregano bestreut werden. Dazu passt frisches Brot.