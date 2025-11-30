Knackiger Rotkohlsalat nach Omas Rezept begeistert alle

Omas Rotkohlsalat Rezept: einfach und gesund ✓süß-saures Dressing ✓der perfekte Salat mit Gelinggarantie - Zutaten und Zubereitung bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Probiere dieses einfache Rotkohlsalat Rezept nach Omas Art mit nur einer Handvoll Zutaten - perfekt als Beilage oder als Vorspeise für das nächste Familienessen. Ein Stück Tradition auf dem Teller schmeckt in der Vorweihnachtszeit besonders gut. Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Salat Rezepte und Weihnachtsrezepte.

Rotkohlsalat Rezept

Die Balance aus Süße und Säure sorgt für die besondere Note.

Laktosefrei Vegetarisch Vorbereitungszeit 20 Min. Kochzeit/Backzeit 0 Min. Abkühlzeit 2 Std. Gesamtzeit 140 Min. Menge 4 Portion(en) Zutaten 1 kg Rotkohl

1 TL Salz

1-2 TL Zucker

3 EL Apfelessig

3 EL Öl (z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl) Zubereitung Schritt 1 Den Rotkohl halbieren, vom Strunk befreien und fein hobeln. Schritt 2 Den Rotkohl in eine große Schüssel geben und mit einem Teelöffel Salz würzen. Anschließend kräftig durchkneten, damit der Kohl weicher wird. Schritt 3 In einer weiteren Schüssel Essig, Öl und Zucker miteinander verrühren und so abschmecken, dass die Balance zwischen Süße und Säure passt. Schritt 4 Das Dressing übe den Rotkohl geben, alles vermengen und für ungefähr zwei Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen.

FAQ zum Rotkohlsalat nach Omas Rezept

Wie lange muss Rotkohlsalat ziehen? Am besten zieht der Salat über Nacht durch, mindestens aber drei Stunden vor Verzehr. So kann sich das Aroma voll entfalten. Wozu passt Rotkohlsalat? Omas Rotkohlsalat passt bestens zu Ente, Gänsebraten, zu Grillgerichten oder als Zutat in einer winterlichen Bowl. Wie lange ist Rotkohlsalat haltbar? Im Kühlschrank ist der fertige Salat bis zu drei Tage haltbar.