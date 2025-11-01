Cremige Cheeseburger-Suppe: Diese Zutat macht sie so lecker
Das Aroma eines herzhaften Cheeseburgers und die wärmende Aura dieser cremigen Suppe sind der perfekte Seelenwärmer. Dieses Cheeseburger-Suppen-Rezept zaubert nicht nur an kalten Tagen ein schnelles Grinsen ins Gesicht. Ein paar Scheiben Gewürzgurken verleihen der Suppe ihre typisch säuerliche Note.
Cheeseburger Suppe Rezept
Besonders Hungrige können sich (selbst gemachte) Brioche-Bürgerbrötchen klein würfeln und in der Pfanne anbraten. Serviert zur würzigen Cheeseburger-Suppe kommt hier richtiges Burgerfeeling auf.
Vorbereitungszeit
15 Min.
Kochzeit/Backzeit
30 Min.
Gesamtzeit
45 Min.
Menge
4 Person(en)
Zutaten
- 500 g Hackfleisch vom Rind
- 1 große Zwiebel (oder zwei kleine)
- 2 Knoblauchzehen
- 1 l Gemüsebrühe oder Rinderbrühe
- 1 EL Tomatenmark
- 200 g Schmelzkäse
- 150 g Cheddar
- 400 g Tomaten
- 150 g Gewürzgurken
- Salz & Pfeffer, Paprika edelsüß
- Pflanzenöl zum Anbraten
- nach Bedarf frischer Dill
Zubereitung
Vorbereitend die Tomaten waschen, die Gewürzgurken abtropfen lassen und beides in mundgerechte Stücke schneiden. Den Cheddar hobeln und beiseite stellen.
Zwiebeln klein schneiden und in einem großen Topf mit etwas Pflanzenöl kurz anbraten. Das Hackfleisch dazugeben und für ungefähr fünf Minuten krümelig anbraten.
Den Knoblauch pressen und mit einem Esslöffel Tomatenmark unter das Hackfleisch geben. Kurz mit anbraten, anschließend die Gemüsebrühe hinzufügen. Die Suppe darf nun für ungefähr 15 Minuten leicht köcheln.
Schmelzkäse, Tomaten und Gewürzgurken unterrühren und für weitere 5 bis 10 Minuten köcheln lassen.
Den geriebenen Cheddar kurz vor Ablauf der Garzeit unterrühren und nochmals kurz aufkochen lassen. Die Cheeseburger-Suppe mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken und heiß servieren. Zum Anrichten wird die Suppe in schöne Schüsseln gefüllt und mit ein wenig geriebenem Cheddar und nach Bedarf frischem Dill dekoriert.
3 Varianten dieser herzhaften Cheeseburger Suppe
1. Variante: Wer lieber vegetarisch schlemmt, ersetzt das Rindfleisch einfach durch eine vegetarische Alternative wie Sojagranulat.
2. Variante: Für noch mehr Schmelz fügst Du der Cheeseburger Suppe einfach 100 Gramm Frischkäse hinzu. Das ergibt noch eine noch cremigere Konsistenz.
3. Variante: Ein besonders intensiver Geschmack kann durch zusätzliche Zutaten erzeugt werden. Ein Schuss Sojasauce oder Worcestersauce, frische Kräuter wie Dill oder Petersilie sowie geröstete Kürbiskerne oder Croûtons verleihen der Suppe noch den extra Kick. Bürgerbrötchen klein würfeln und in der Pfanne anbraten.
