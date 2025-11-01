Cremige Cheeseburger-Suppe: Diese Zutat macht sie so lecker

Entdecke dieses schnelle Cheeseburger-Suppen-Rezept. ✓ Herzhaft mit Hackfleisch ✓ cremig mit Käse ✓ das perfekte Familienessen.

Von Nadja Kocsis

Das Aroma eines herzhaften Cheeseburgers und die wärmende Aura dieser cremigen Suppe sind der perfekte Seelenwärmer. Dieses Cheeseburger-Suppen-Rezept zaubert nicht nur an kalten Tagen ein schnelles Grinsen ins Gesicht. Ein paar Scheiben Gewürzgurken verleihen der Suppe ihre typisch säuerliche Note. Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Suppen.

Cheeseburger Suppe Rezept

Besonders Hungrige können sich (selbst gemachte) Brioche-Bürgerbrötchen klein würfeln und in der Pfanne anbraten. Serviert zur würzigen Cheeseburger-Suppe kommt hier richtiges Burgerfeeling auf.

Vorbereitungszeit 15 Min. Kochzeit/Backzeit 30 Min. Gesamtzeit 45 Min. Menge 4 Person(en) Zutaten 500 g Hackfleisch vom Rind

1 große Zwiebel (oder zwei kleine)

2 Knoblauchzehen

1 l Gemüsebrühe oder Rinderbrühe

1 EL Tomatenmark

200 g Schmelzkäse

150 g Cheddar

400 g Tomaten

150 g Gewürzgurken

Salz & Pfeffer, Paprika edelsüß

Pflanzenöl zum Anbraten

nach Bedarf frischer Dill Zubereitung Schritt 1 Vorbereitend die Tomaten waschen, die Gewürzgurken abtropfen lassen und beides in mundgerechte Stücke schneiden. Den Cheddar hobeln und beiseite stellen. Schritt 2 Zwiebeln klein schneiden und in einem großen Topf mit etwas Pflanzenöl kurz anbraten. Das Hackfleisch dazugeben und für ungefähr fünf Minuten krümelig anbraten. Schritt 3 Den Knoblauch pressen und mit einem Esslöffel Tomatenmark unter das Hackfleisch geben. Kurz mit anbraten, anschließend die Gemüsebrühe hinzufügen. Die Suppe darf nun für ungefähr 15 Minuten leicht köcheln. Schritt 4 Schmelzkäse, Tomaten und Gewürzgurken unterrühren und für weitere 5 bis 10 Minuten köcheln lassen. Schritt 5 Den geriebenen Cheddar kurz vor Ablauf der Garzeit unterrühren und nochmals kurz aufkochen lassen. Die Cheeseburger-Suppe mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken und heiß servieren. Zum Anrichten wird die Suppe in schöne Schüsseln gefüllt und mit ein wenig geriebenem Cheddar und nach Bedarf frischem Dill dekoriert.

3 Varianten dieser herzhaften Cheeseburger Suppe