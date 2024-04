Kressesuppe: Einfaches Rezept für die cremige, pikante Suppe

Farbenfroh, gesund, pikant im Geschmack: Das alles vereint die Kressesuppe. © 123rf/hansgeel

Bei der Entscheidung einer geeigneten Sorte des Kreuzblütengewächses für diese cremige Kressesuppe hat man die Qual der Wahl. Gemeinsam haben sie jedoch alle ihren würzig-scharfen, zum Teil senf- bzw. rettichähnlichen Geschmack.

Am ehesten finden in der Küche vermutlich die Gartenkresse und die Senfkresse (auch Pfefferkraut genannt) Anwendung. Aber auch Brunnenkresse, Kapuzinerkresse, Pfeilkresse und Winterkresse können in so manchen Gerichten wie Salaten, Dips und Suppen verarbeitet werden.

Entscheidend ist in jedem Fall, dass man für die Kressesuppe die Keimlinge, welche man bereits wenige Tage nach deren Aussaat ernten kann, verwendet.

Das Gute daran ist, dass man Kresse auch ganz einfach selbst ziehen kann. Mehr dazu erfährst Du in diesem Beitrag:

