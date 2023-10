Lasagne-Suppe: Das Rezept für die leckere Variante ist schnell gekocht

Diese Variante ist ideal, wenn es mal schnell gehen muss. Da die Suppe an sich schon sehr kräftig, würzig und eher dickflüssig ist, sättigt sie gut und kann als vollständige Mahlzeit serviert werden.

Was ein wenig außergewöhnlich klingt, funktioniert als Gericht ganz hervorragend. Die Zutatenliste für die Suppe unterscheidet sich kaum von der für Lasagne.

Klassische Lasagne ist ein leckeres Gericht, dessen Zubereitung aber einige Zeit in Anspruch nimmt. Schneller und weniger aufwendig als das italienische Vorbild ist die Lasagne-Suppe.

3. Schritt: Alles mit Tomaten und Brühe ablöschen, knappe zehn Minuten unter Rühren köcheln lassen. Die Lasagneplatten in mundgerechte Stücke brechen, in die Suppe geben, unterrühren und weitere zehn Minuten köcheln lassen. Die Lasagneplatten sollten gar sein.

2. Schritt: Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel kurz glasig andünsten, dann das Hackfleisch hinzugeben und anbraten. Nun das restliche Gemüse zusammen mit dem Knoblauch hinzugeben und alles gut anbraten. Zwei Esslöffel Tomatenmark hinzugeben und mit Salz, Pfeffer, Zucker sowie Kräutern würzen. Das Ganze kurz braten.

1. Schritt: Die Zwiebel und den Knoblauch schälen, würfeln und beiseite stellen. Die Paprika, die geschälte Möhre und den Sellerie ebenso in kleine Würfel schneiden.

Lasagne-Suppe mit selbst gemachten Hackbällchen schmeckt ebenfalls sehr gut. © 123rf/nebasin1980

1. Tipp: Man kann die Lasagne-Suppe auch mit Hackbällchen servieren. Dazu verknetet man das Hackfleisch einfach mit Tomatenmarkt und Semmelbröseln, formt die Masse zu Bällchen und brät diese in einer Pfanne mit Öl an. In die Suppe werden sie dann erst kurz vor dem Servieren gegeben.

2. Tipp: Für die vegetarische Variante lässt man das Hackfleisch einfach weg oder verwendet stattdessen ein Ersatzprodukt.

3. Tipp: Man kann die Zutaten des Rezeptes beliebig variieren. Sehr gut zur Suppe passen z. B. Pilze, Zucchini, Mais und Spinat.

4. Tipp: Weitere Gewürze wie Kreuzkümmel, Koriander, Lorbeerblätter und Chili verleihen der Lasagne-Suppe mehr Geschmack.

5. Tipp: Auch sehr gut zur Suppe passen andere Käsesorten wie Gouda oder Emmentaler. Außerdem kann man auch andere Nudeln verwenden.

6. Tipp: Lasagne-Suppe ist auch eine Möglichkeit, um die Reste einer Lasagne zu verwerten. Wer lieber das italienische Original essen möchte, sollte das Rezept für Lasagne von TAG24 probieren.