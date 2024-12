Butterspekulatius: So einfach gelingt der zarte Keks mit dem würzigen Aroma

Schritt 1

Das Mehl zusammen mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben und die Gewürze untermengen. Anschließend die Butter in kleinen Stücken sowie die anderen Zutaten für den Teig hinzufügen und alles per Hand oder mit dem Knethaken etwa zehn Minuten lang zu einem glatten Teig kneten. Den Teig für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.