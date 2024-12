Schneeflocken-Plätzchen: Diese Kekse sind so unglaublich zart und brauchen nur 5 Zutaten

Wer schon einmal eine Schneeflocke mit dem Mund aufgefangen hat, wird wissen, dass die Eiskristalle in nur wenigen Sekunden auf der Zunge schmelzen. So ähnlich fühlt es sich an, wenn Du Schneeflocken-Plätzchen isst. Das zarte Gebäck zergeht auf der Zunge und hinterlässt dort eine sanfte Süße.

Zum Glück brauchst Du nur wenige Zutaten und kannst Schneeflocken-Plätzchen ohne viel Aufwand backen, denn dieses Gebäck ist so lecker, dass die Keksdose bestimmt schnell leer ist.

