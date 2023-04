Tragetuch binden: Anleitung und Tipps einer Trageberaterin

In diesem Beitrag zeigt sie Dir eine einfache Bindetechnik fürs Tragetuch.

TAG24 hat mit Trageberaterin Madelaine Böhm vom Pachamama-Laden in Brandenburg (Havel) gesprochen.

Wer Hilfe beim Tragetuch binden benötigt und die richtige Technik erlernen möchte, sollte sich an die örtliche Trageberatung wenden.

Wie Du das Tragetuch binden kannst, erfährst Du in der Schritt-für-Schritt-Anleitung von Trageberaterin Madeleine Böhm.

So bindest Du die Wickelkreuztrage vorne mit einem gewebten Tuch:

Hocke das Baby an und lasse es mit dem Popo über den Strang sinken. (Abbildung 2)

2. Schritt: Raffe das Tuch vor dem Bauch zu einem Strang zusammen. Klemme nun die Schulterstränge unter den Achseln ein. Forme Deine linke Hand zu einem C. Wirf Dein Baby im C-Griff über die Schulter.

4. Schritt: Ziehe das Tragetuch bis zwei Finger breit über dem Ohr des Kindes hoch und lasse es in den Nacken sinken. Greife eine Seite der Kopfkante auf Kopfhöhe. Kopfkante ist die innenliegende Kante.

Mit den Fingern alle Falten greifen und zwischen Dich und das Kind bringen. So sitzt das Kind im Tuchbeutel. (Abbildung 6)

6. Schritt: Mit der Hand flach unter das Babybeinchen am Bauch entlang fahren. Der Daumen geht unter dem Popo ins Tuch.

Die Kante straffen und unter dem Popo in die andere Hand geben. Circa in einer Daumenbreite Abstand eine weitere Tuchfalte greifen.

8. Schritt: Ist die Falte fest im Griff des Zeigefingers, können die restlichen Finger die Falte ebenfalls greifen und festhalten. Solange Falte für Falte greifen und straffen, bis Du am Ende angelangt bist.(Abbildung 8)

10. Schritt: An der Kniekehle noch einmal den Tuchstrang nach oben hinten ziehen. Auf der anderen Seite die äußeren Kanten entgegennehmen und festziehen. Jede Seite einmal anheben und breit auf der Schulter platzieren.

11. Schritt: Die Tuchstränge bei Bedarf noch weiter in die Kniekehlen ziehen. Das verbessert die Anhockhaltung. Im Spiegel prüfen: Der Babypo sollte deutlich herunterhängen.

Du hast nun ein Tragetuch binden können. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung ersetzt jedoch keine professionelle Trageberatung. Diese findest Du in Deiner Stadt!

Stöbere gerne in den weiteren interessanten Beiträgen rund ums Baby:

Insgesamt können Eltern ihr Kind so lange tragen, wie das Kind und die Eltern das Tragen positiv empfinden. Größere Kinder können von Eltern auf dem Rücken getragen werden. Auch hierfür gibt es Bindetechniken für das Tragetuch. Eine Trageberaterin in Deiner Stadt kann Eltern zeigen, wie die beste Technik für das Tragen auf dem Rücken ist.

Trageberaterin Madelaine Böhm empfiehlt Frauen, die ersten acht Wochen nach der Geburt ihr Baby nicht länger als 30 Minuten lang zu tragen. "Das ist besser für die Rückbildung, andernfalls kann sich eine Gebärmuttersenkung bilden", so die Trageberaterin.

Ein Tragetuch kann bereits bei Neugeborenen verwendet werden. Eltern können sich dadurch an das zunehmende Gewicht des Babys gewöhnen: Sie fangen mit dem Tragen an, wenn das Neugeborene ein geringes Körpergewicht hat und können mit der Zeit auch mehr Gewicht ihres Kindes tragen.

Das führt zum sogenannten Bonding , was für Neugeborene lebenswichtig ist!

Babys sind stille Beobachter und freuen sich darüber, im Schutz der Eltern von oben sehen können, was vor sich geht. Im Tragetuch sind die Kinder stets im Geschehen und können dadurch viel lernen.

Das Tragetuch hat also einen gewissen Anteil an der physio- und psychologischen Reifung des Kindes. Voraussetzung ist, dass das Baby im Tragetuch eine ergonomische Haltung einnehmen kann.

Mit dem Baby im Tragetuch wissen Eltern, ihr Kind ist sicher und in ihrer Nähe. Im Gegensatz zum Kinderwagen können Eltern aktiver sowie flexibler mit dem Baby unterwegs sein und zum Beispiel Treppen nehmen oder wandern gehen und auch kurze Strecken rennen.

Eine ergonomische Haltung des Kindes im Tragetuch ist Voraussetzung dafür, dass die Hüfte ausreifen kann und das Baby keine Haltungsschäden erleidet.

Wird ein Baby in ein Tragetuch gebunden, sollten seine Knie so hoch wie möglich platziert werden und der Popo so tief wie möglich liegen. Es entsteht eine abgerundete Haltung von Rücken und Steißbein.

Ein runder Rücken sorgt dafür, dass die Belastung von den Wirbeln abgeleitet wird. So kann kein Druck auf einzelne Wirbel ausgeübt werden.

Die spreizende Beinhaltung ist für die Ausreifung der Hüfte des Babys vorteilhaft. Das Tragetuch sollte außerdem in den Kniekehlen des Babys liegen. Das Gewicht des Kindes wird durch eine gute Bindetechnik gehalten.