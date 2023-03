Balkon kindersicher machen: Diese 9 Tipps sorgen für mehr Sicherheit

Warum Balkone so gefährlich sein können und wie Du die Gefahren reduzierst, erfährst Du in diesem Artikel.

Egal wie aufmerksam wir sind, Unfälle können leider immer passieren. Tatsächlich kommen sogar mehr fatale Unfälle mit Kindern im Haushalt, wo wir uns doch so sicher fühlen, als im Straßenverkehr vor. Glücklicherweise haben wir die Sicherheit jedoch größtenteils selbst in der Hand, sofern wir uns der Gefahren bewusst sind.

Die größte oder offensichtlichste Gefahr birgt wohl die eigentliche Balkonbrüstung. Einmal an dieser hochgeklettert, können Kinder ganz schnell vornüber fallen und vom Balkon stürzen. Um das zu verhindern, ist es wichtig, die Brüstung auf dem Balkon kindersicher zu machen und dafür zu sorgen, dass der Balkon bis zu einer Höhe von anderthalb Metern verschlossen ist. So sollten zwischen Boden und Brüstung sowie zwischen den Seiten keine Lücken, Ritzen oder andere Öffnungen sein.

Zudem können Wand und Boden mit der Zeit porös werden. Gerade sehr kleine Kinder im Krabbelalter können auf ihren Erkundungstouren über den Balkon kleine Teile aus Beton oder anderem Material finden und sie in den Mund stecken wollen. Das birgt die Gefahr, dass sie daran ersticken oder sich am Material vergiften.

Giftig kann nicht nur das Baumaterial sein, was Kinder in Kleinteilen auf dem Balkon finden können, sondern auch die bewusst gepflanzten Balkonpflanzen. Kinder, die alles anfassen und in den Mund stecken wollen, machen auch nicht vor bunten Blümchen halt. Stelle daher sicher, dass Du keine giftigen Pflanzen in Reichweite stehen oder hängen hast. Verschluckt ein Kind giftige Pflanzenteile, kann es zu Übelkeit oder Erbrechen, Durchfall, Krämpfen, Ausschlag oder ernsthafteren Folgen kommen.