Fingerfarben für Kinder selber machen - einfaches & schnelles Rezept

Mit selbst gemachten Fingerfarben können schon Kleinkinder malen. © 123rf/Grekov

Aus nur vier Zutaten lassen sich bunte Fingerfarben kinderleicht und im Handumdrehen selber machen. Das hat den Vorteil, dass man genau weiß, aus welchen Inhaltsstoffen die Farben wirklich bestehen und sie zudem auch noch völlig ungiftig und preiswert sind.

Prinzipiell spricht also nichts dagegen, wenn der Nachwuchs mal an der Farbe nascht. Denn gerade die ganz jungen Kinder entdecken die Welt mit all ihren Sinnen. Wie schnell verschwindet dann mal ein Finger im Mund.

Durch die Zugabe von etwas Salz, welches für eine längere Haltbarkeit sorgen soll, schmecken die Fingerfarben allerdings nicht so gut, sodass sie von den kleinen Künstlern wohl kaum aufgegessen werden.

Im Folgenden gibt es ein Rezept, wie man zusammen mit seinem Kind Fingerfarben selber machen kann, und ein paar Anwendungstipps.