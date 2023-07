Diese selbstgemachte Kinderschminke braucht nur 2 Zutaten

Grundsätzlich sollte Kinderschminke nicht zu dick aufgetragen werden. Sobald die Kinderparty vorbei ist, spätestens am Abend, braucht die Haut eine milde Reinigung.

Auf Partys, zu Fasching oder Halloween ist Kinderschminken sehr beliebt. Kinder können sich zum Beispiel in Tiger, Katzen oder Schmetterlinge verwandeln.

In kurzer Zeit ist die selbstgemachte Kinderschminke fertig.

1. Schritt: Entnimm einen Esslöffel der Creme und streiche sie mithilfe des anderen Löffels in eines der Gläser oder Dosen.

Tipp: Ist Dir die Creme zum Anmischen zu fest, erwärme sie in einem Wasserbad und gibt dann die gewünschte Farbe hinzu. Anschließend lässt man sie abkühlen.

Wer von einer Farbe mehrere Farb-Nuancen herstellen möchte, kann sich die Lebensmittelfarben in verschiedenen Abstufungen anmischen: Je mehr von der Farbe beigefügt wird, desto kräftiger wird der Ton.

Du hast keine Lebensmittelfarben zu Hause? Dann kannst Du auf Farben aus der Küche zurückgreifen. Kurkuma (gelb), Rote Beete (rot), Heidelbeere (violett), Spinat (grün) enthalten natürliche Farbstoffe für Kinderschminke.



Kurkuma-Pulver kann direkt in die Creme gestreut werden. Die übrigen färbenden Lebensmittel sollten vorher in wenig Wasser aufgekocht werden. Anschließend über Nacht ziehen lassen und am nächsten Tag die Flüssigkeit durch ein Baumwolltuch abseihen.

Jetzt kannst Du die Farben zum Anschmischen der bunten Kinderschminke verwenden. Gehe so vor, wie oben im Rezept beschrieben.