Osterkarten basteln: Drei kreative Ideen für Kinder ab 3 Jahren

Natürlich dürfen sich gern auch jüngere Kinder an die Motive heranwagen. Allerdings könnten sie je nach bereits entwickelter Feinmotorik hier und da Hilfe von den Eltern, älteren Kindern oder ihren Erzieherinnen bzw. Erziehern benötigen.

Egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - tolle Bastelideen gibt es sowohl für jede Jahreszeit als auch für jedes Alter. Gerade Kinder erschaffen mit ihren kleinen Händen gern die verschiedensten Dinge und können dabei so richtig kreativ sein. Selbst wenn mal etwas nicht perfekt aussieht, Hauptsache ist doch, dass es Spaß macht.

1. Schritt: Zuerst wird ein passendes Häschen-Motiv ausgesucht. Hier kann man entweder selbst kreativ sein oder das gewünschte Bild aus einem Buch abpausen und auf weißes Papier übertragen. Alternativ kann es auch aus dem Internet ausgedruckt oder einem ausgedienten Malbuch ausgeschnitten werden.

Die Maße des Motivs sollten in etwa zehn Zentimeter in der Länge und fünf Zentimeter in der Breite groß sein. Das Häschen wird nun noch ordentlich ausgeschnitten und kann als Schablone genutzt werden.

Tipp: Für eine längere Haltbarkeit kann die Vorlage auf eine Pappe aufgeklebt und anschließend ausgeschnitten werden.

2. Schritt: Die Schablone wird nun auf ein farbiges Blatt Papier gelegt, mit der einen Hand festgedrückt und mit der anderen möglichst genau mit einem Bleistift umrandet. Der Abdruck kann dann mit der Schere ausgeschnitten werden. Der Vorgang wird mit zwei weiteren farbigen Blättern wiederholt, sodass drei verschiedenfarbige Häschen-Motive bereitliegen. (siehe Abb. Nr. 1 bis 3)

3. Schritt: Das weiße, stärkere Papier dient als Rahmen. Dafür kann man direkt auf ein DIN-A5-Format zurückgreifen. Alternativ halbiert man einfach einen DIN-A4-Bogen. Von dem weißen Rahmen sollten noch etwa ein bis zwei Zentimeter an jeder Seite zu sehen sein. Dementsprechend wird das vierte farbige Papier zurechtgeschnitten. Anschließend wird die Rückseite des farbigen Papiers mit Leim bestrichen und vorsichtig auf den weißen Bogen geklebt. (siehe Abb. Nr. 4 und 5)

4. Schritt: Nun werden auch die Häschen-Bilder mit Leim versehen und nebeneinander auf die farbige Kartenfläche geklebt. Alles gut trocknen lassen. (siehe Abb. Nr. 6 bis 9)

Wer möchte, kann den einzelnen Häschen auch noch ein lustiges Gesicht mit Buntstiften malen oder einen Ostergruß auf die Rückseite schreiben.