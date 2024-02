So lernen Kinder sicher zu schneiden - mit Vorlagen und Scherenführerschein

Hilfreiche Tipps zum richtigen Umgang mit der Schere und zum Schneidenlernen sind in diesem Beitrag zusammengefasst. Zusätzlich gibt es noch ein paar tolle Schneidevorlagen sowie den Scherenführerschein.

Bereits ab einem Alter von anderthalb bis zwei Jahren fangen viele Kinder an, sich für das Schneiden mit einer Schere zu interessieren. Damit das Erlernen dieser Fähigkeit nicht mit allzu großer Frustration einhergeht, können ein paar hilfreiche Methoden angewendet werden.

Idealerweise wiederholt man diese Grundregeln so lange vor jeder Bastelei, bis sie das Kind auch wirklich verinnerlicht hat. Eine lockere Atmosphäre und Lob für jede erlernte Regel, motiviert das Kind, sie auswendig zu lernen und aufzusagen.

#5. Möchte man die Schere an jemand anderen weitergeben, schließt man die Klingen und übergibt sie mit dem Griff nach vorn.

#4. Grundsätzlich sollte mit der Schere nur am Tisch gearbeitet werden.

#2. Mit der Schere können viele Materialien eingeschnitten bzw. zerteilt werden. Erlaubt ist jedoch nur, was die Eltern, Großeltern oder Erzieher ausdrücklich genehmigt haben.

Tipp: Zum Einstieg kann den Schneideanfängern eine Kinderschere in die Hand gegeben werden. Diese haben meist abgerundete Spitzen und einen speziellen Schliff, wodurch sie zwar zum Zerschneiden von Papier geeignet sind, aber die Haut der Kleinen nicht verletzen können.

1. Tipp: Für junge Schneideanfänger kann es sinnvoll sein, nicht allzu dünnes Papier zu wählen. Gut geeignet sind dickeres Bastelpapier oder dünner Karton. Das Material lässt sich gut schneiden, reißt nicht allzu leicht und liegt stabil in der Hand.

3. Tipp: Gibt sich das Kind recht sicher im Umgang mit der Schere, kann mit präziseren, einfachen Übungen angefangen werden. So eignen sich beispielsweise Streifen ganz gut. Hier können die Kinder an sowohl geraden als auch leicht gezackten oder runden vorgezeichneten Linien entlang schneiden.

4. Tipp: Prima für erste Schneideübungen kommen auch leere Klopapierhülsen oder Pappteller infrage. Diese können am Rand mit Schnittlinien vorbereitet und so gezielt vom Kind eingeschnitten werden. Im Übrigen lernen die kleinen Künstler so nebenbei, dass man die Schere auch absetzen kann und nicht alles komplett durchschneiden muss.