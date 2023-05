Ein tolles Vatertagsgeschenk findet jeder - mit diesen 6 Ideen

So facettenreich wie alle Väter sein mögen, so vielfältig sind die Geschenkideen - da ist sowohl für Abenteurer, Hobbyköche und Angelprofis als auch für Computerfreaks und Gartenliebhaber etwas dabei.

Wer sich jetzt fragt, was man seinem Papa zu diesem Ehrentag schenken kann, wird in diesem Beitrag bestimmt fündig. Denn TAG24 hat verschiedene Ideen für ein passendes Vatertagsgeschenk gesammelt, von preiswert über originell bis hin zu personalisiert.

Daher hat es sich eingebürgert, den volkstümlichen Vatertag zu feiern, welcher in Deutschland jedes Jahr wieder auf Christi Himmelfahrt fällt.

Als passende Ergänzung dazu bietet sich beispielsweise ein Workshop bzw. Heimwerkerkurs für ein ganz spezielles Thema an, welche in manchen Baumärkten angeboten werden.

Klischee oder nicht sei einmal dahin gestellt - in vielen Familien übernehmen überwiegend die Väter die meisten handwerklichen Tätigkeiten.

Wer die Interessen seines Vaters kennt, kann das Vatertagsgeschenk auch themenspezifisch wählen. © 123rf/mikeehrman

Jeder Mensch hat so seine Hobbys und Vorlieben. Davon sind auch Väter nicht verschont. Wer also weiß, mit welchen Aktivitäten sich der eigene Papa so seine Zeit vertreibt, kann ihm diesbezüglich eine kleine Überraschung bereiten.

Vatertagsgeschenke



Dein Vati hat noch ganz andere Leidenschaften? Prima! Dann haben Dich diese Ideen vielleicht für ein passendes Vatertagsgeschenk inspiriert.