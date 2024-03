Memory selber machen: 5 schöne Basteltipps für Kinder

Egal, für welche Idee man sich am Ende auch entscheidet, gleich bleibt immer, dass sich aus zwei identischen Motiven ein Paar ergibt.

Der Schwierigkeitsgrad kann zusätzlich gesteigert werden, indem man keine zwei identischen Bilder suchen muss, sondern zwei (thematisch) zusammenhängende. Dafür wählt man jedes Motiv nur einmal aus und vergrößert es so, dass es auf zwei Karten passt.

Das klassische Memory besteht aus mehreren Bilderpaaren, wobei man deren Anzahl auf das jeweilige Alter der Mitspieler abstimmen sollte. So kann man bei ganz jungen Kindern mit beispielsweise 12 Paaren (24 Kärtchen) beginnen, deren Menge mit zunehmenden Alter erhöht wird. Auch bei der Auswahl der Motive sollte man bei Spielanfängern auf deren Einfachheit achten. Ältere Kinder können dagegen auch mit komplexen Bildern spielen.

#2. Als Nächstes müssen passende Bilder herausgesucht werden, die man in doppelter Ausführung benötigt. Diese kann man entweder gleich zweimal vom Computer ausdrucken oder, wenn es sich beispielsweise um ein Motiv in einem Buch handelt, kopieren.

#1. Auf eine Pappe der Größe A4 werden mehrere gleich große Quadrate gezeichnet. Man erhält daraus z. B. 20 Kärtchen bei den Maßen fünf mal fünf Zentimeter oder 9 Kärtchen bei den Maßen sechs mal sechs Zentimeter. Alternativ können jedoch auch dreieckige, rechteckige oder runde Formen gewählt werden. Die gewünschte Anzahl an Karten ordentlich ausschneiden. Wichtig ist, dass am Ende eine gerade Stückzahl vorhanden ist.

Grundsätzlich hat man beim Memory freie Hand, was die Auswahl der Motive betrifft. Man kann sich entweder für ein einzelnes Motto entscheiden oder auch mehrere miteinander vermischen.

Bei der Themenwahl kann man sich gern an den Interessen und Hobbys des Kindes orientieren:

Drachen basteln: So geht's Schritt für Schritt zum flugfähigen Drachen

Laterne basteln mit Kindern: So einfach geht's

Mobile basteln mit Kindern: So einfach und doch originell

Eine wunderschöne Idee ist es, sich ein Memory mit Salzteig und verschiedenen Blüten zu basteln. Zuerst wird die Modelliermasse hergestellt, anschließend werden die Formen ausgestochen. Dabei ist es egal, ob sie rund oder eckig sind, wichtig ist, dass sie alle möglichst gleich aussehen. Das gelingt am besten, wenn man sich für ein beliebiges Ausstechförmchen entscheidet und dann die gewünschte Anzahl an Motiven aussticht.

Mit dieser Variante wird nicht nur das Gedächtnis trainiert, sondern auch das Gehör. Es werden lediglich leere Überraschungseier oder Streichholzschachteln benötigt, welche mit diversen Alltagsgegenständen befüllt werden. Kann man durch das Schütteln deutliche Geräuschunterschiede hören?

Im Prinzip kann man alles in die Ü-Eier bzw. Schachteln geben, was von der Größe her hineinpasst. Hier ein paar Beispiele:

Knöpfe

Büroklammern

Reißzwecken

Perlen

Muscheln

Stifthüllen

kleine Bausteine

Steine

getrocknete Obstkerne

Sand

Schrauben

Muttern

Geldmünzen

Eicheln

ungekochte Nudeln

ungekochter Reis

Flaschendeckel.

Das Hör-Memory bietet den Vorteil, dass die Gegenstände vor jedem Spiel neu gewählt und schnell ausgetauscht werden können.