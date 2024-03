Fensterbilder zu Ostern basteln: Anleitung für 3 Motive - mit Bastelvorlagen

Je nach Material des Fensterrahmens kann der Faden mit einer Reißzwecke am Rahmen befestigt werden oder man klebt ihn direkt am Fenster mit etwas Klebestreifen fest.

#2. Um möglichst gleichmäßige Blumen zu erhalten, bietet es sich hier ebenfalls an, eine entsprechende Schablone (Durchmesser: etwa zwei bis drei Zentimeter) anzufertigen und diese auf weißes Bastelpapier abzuzeichnen. Damit der Kranz auf beiden Seiten ungefähr gleich aussieht, sollten doppelt so viele Blumen wie Eier erstellt werden. Die Motive vorsichtig ausschneiden.

Besonders schön an diesem frühlingshaften Fensterbild ist, dass man es selbst nach Ostern noch lange Zeit am Fenster hängen lassen kann.

#5. Zum Schluss bastelt man aus Transparentpapier zwei ovalförmige Flügel. Diese sollten abgerundet und etwa fünf Zentimeter lang sowie drei Zentimeter breit sein und werden am oberen Bereich des Bienenkörpers angebracht. Die fertige Biene kann nun an den Stängel des Schneeglöckchens geklebt werden und sieht damit aus, als ob sie daran schwingt bzw. schaukelt.

#4. Für die Arme und Beine kann man orangefarbenes Papier verwenden. Daraus werden vier leicht geschwungene Streifen mit einer Länge von jeweils fünf Zentimetern und einer Breite von einem halben Zentimeter ausgeschnitten. Die Hände und Füße können in Form von kleinen Eiern (Maße: zwei Zentimeter lang und einen Zentimeter breit) aus braunem Papier gebastelt werden. Alles ordentlich ausschneiden und an die entsprechenden Stellen kleben.

#1. Als Erstes kann man auf weißes Papier einen Halbmond zeichnen, der als Grundlage für den Körper des Huhns dient. Das kann man entweder frei Hand mit einem Bleistift oder mithilfe eines Zirkels machen. Für den äußeren Halbkreis wählt man dabei einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern, während der kleinere, innere Halbkreis ungefähr zehn Zentimeter groß sein kann. Das eine Ende des Halbmondes wird abgerundet (Kopf), das andere leicht fächerartig (Schwanz) gestaltet.

#2. Den Flügel kann man prima in Form eines Eies (Maße: circa zehn Zentimeter lang und fünf Zentimeter breit) basteln, wobei ein Ende spitz zulaufen sollte. Wer möchte, kann mit einem dunklen Buntstift mit ein paar Linien die Federn andeuten. Nach dem Ausschneiden auf den vorderen, unteren Bereich (also in Brusthöhe) des Körpers kleben.

#3. Für Kamm und Kehllappen wird rotes Bastelpapier benötigt. Der Kamm sollte dabei ungefähr der Breite des Kopfes entsprechen, die man mit einem Lineal abmessen kann. In die obere Seite werden außerdem mehrere Zacken geschnitten. Der Kehllappen wird ähnlich wie der Flügel im zweiten Schritt aus einer spitz zulaufenden, kleinen Eierform hergestellt. Vorsichtig ausschneiden und an die entsprechenden Stellen kleben. Schnabel und Augen kann man mit einem farbigen Faserstift aufmalen.

#4. Das Nest sollte etwas größer als der Körper des Huhns sein, z. B. zwischen 23 und 25 Zentimeter lang und sechs bis acht Zentimeter breit. Die längliche, ovale Form wird mit einem Bleistift auf gelbes oder grünes Papier leicht geschwungen vorgezeichnet. Beim Ausschneiden können dann beliebig viele und verschieden große Zacken gestaltet werden. Klebe das fertige Nest an der Unterseite des Huhns fest.

#5. Die Küken kann man beispielsweise in Form eines Schneemanns basteln, wofür man zwei unterschiedlich große Kugeln übereinander auf gelbes Papier zeichnet. Der Einfachheit halber können alle drei Küken gern gleich aussehen. Schnabel und Augen werden ganz nach Belieben aufgemalt. Eins der Küken kann man zur Henne ins Nest setzen und dort festkleben.

#6. Fehlen noch die Eier, welche in vierfacher Ausführung in unversehrter Form (Maße: sechs Zentimeter lang und drei bis vier Zentimeter breit) auf weißes Bastelpapier gezeichnet werden. Wichtig dabei ist, dass die Eier ein kleines bisschen größer als die Küken sind. Alle Motive ausschneiden. Eins der Eier wird nun noch quer zackenförmig durchgeschnitten, sodass es die Optik von zwei Eierschalen ergibt. Setze die zwei übrigen Küken in je eine Eierschale und klebe sie fest.

#7. Zuletzt werden in die drei Eier und die beiden Küken mit Schale mit einer Nadel oder spitzen Schere jeweils ein Loch und in den unteren Bereich des Nestes fünf Löcher mit etwas Abstand zueinander gestochen. Anschließend werden die Eier bzw. Küken mithilfe eines Bindfadens am Nest befestigt. Für die Aufhängung des kompletten Fensterbildes wird noch ein Bindfaden mittig am Huhn angebracht.

Tipp: Alle, die es etwas bunter mögen, können die Eier noch mit farbigen Faserstiften ausmalen oder mit einem typischen Ostermotiv verzieren.