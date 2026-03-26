Gähn! Obacht vor gereizten Frauen (und Männern): Uhren werden wieder umgestellt

Deutschland - Wer am Freitag oder Samstag auf einer Party weilt und es an Gesprächsthemen mangelt, hier ein Tipp: Quatscht doch einfach über die gute alte Zeitumstellung! Genervtes Stöhnen ist garantiert.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr umgestellt. Ausgiebiges Gähnen ist vorprogrammiert. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/megaflopp, Jennifer Brückner/dpa

Am frühen Sonntag (29. März) werden wieder mal die Uhren umgestellt. Der Zeiger wandert dann (bei Smartwatch oder Handy sogar automatisch) von 2 Uhr auf 3 Uhr nach vorn. Gefeiert (und geschlafen) wird dadurch eine Stunde kürzer. Achtung, Jetlag-Gefahr!

Besonders Frauen sollten sich rüsten. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit ist es vor allem das weibliche Geschlecht, das mit der Zeitumstellung so seine Probleme hat.

Demnach haben schon fast 40 Prozent der befragten Frauen Beschwerden nach dem Dreh an der Uhr verspürt (Männer 22 Prozent). Sie klagten über Gereiztheit, Schlafstörungen und Müdigkeit.

Menschen aus Bayern trifft die Umstellung wohl besonders hart. Laut BARMER-Analyse wird von Garmisch bis Coburg nämlich sowieso schon schlecht geschlummert, mehr als eine Million Bayern klagen demnach über Schlafstörungen. Alfred Kindshofer, Landesgeschäftsführer der BARMER in Bayern, spricht von einem "Volksleiden".

Das dürfte laut Krankenkasse bei den Betroffenen durch den durcheinandergewirbelten Schlafrhythmus am Sonntag sogar noch verstärkt werden.