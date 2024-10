Äpfel sind innen glasig: Darf man sie trotzdem essen?

Von außen sind frisch gepflückte Äpfel oft makellos. Beißt man herzhaft hinein, sieht man aber plötzlich, dass die Äpfel innen glasig sind. Was hat das zu bedeuten?

Worum es sich bei Glasigkeit an Äpfeln handelt, wodurch sie verursacht wird und ob glasige Äpfel noch essbar sind, verrät TAG24. Zudem gibt's hier die besten Tipps zur Vorbeugung.

Insbesondere in Früchten mit hohem Zuckergehalt können solche Stellen gefunden werden. Dazu gehören z. B. Äpfel der Sorten Alkmene, Boskoop, Cox Orange, Fuji, Gloster und Goldparmäne.

Anders als so mancher vielleicht befürchten mag, handelt es sich bei den glasigen Stellen weder um Schäden durch Krankheiten noch durch Schädlinge.

Stattdessen sind die wässrigen Stellen ein Zeichen für eine physiologische Störung, also eine Störung des Stoffwechsels. Ein hoher Zuckergehalt in der Frucht sorgt dafür, dass sich Flüssigkeit in den Zellzwischenräumen ansammelt.

Verursacht wird diese Stoffwechselstörung durch verschiedene ungünstige Wachstumsbedingungen: