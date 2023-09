Äpfel lagern: So bleiben sie lange frisch und knackig

Einen Apfel am Tag kann man auch nach der Saison noch lange Zeit genießen, wenn man die Äpfel richtig lagert. TAG24 erklärt Dir, was Du alles bei der Lagerung beachten solltest.

1. Tipp: Äpfel, die eingelagert werden, sollten trocken sein und keine Einstiche, Wurmlöcher, Druck- oder Faulstellen aufweisen.

2. Tipp: Zur Lagerung der Äpfel am besten geeignet sind Obststiegen, in welche man eine Schicht aus Äpfeln legt. Die Äpfel sollten etwas Abstand zueinander haben, um die Ausbreitung von Fäulnis zu vermeiden. Alternativ kann man sie aber auch in luftdurchlässigen Kisten, auf Holzbrettern oder Papier lagern.

3. Tipp: Die Äpfel sollte man nicht stapeln, da sonst Druckstellen oder andere Schäden entstehen können. Hat man keine andere Wahl, dann sollte man möglichst kleine und leichte Äpfel nach oben legen.

4. Tipp: Am besten legt man die Äpfel mit dem Stil nach unten in die Stiege, denn Mäuse, Asseln und andere Schädlinge fressen Äpfel am liebsten von der Unterseite an. Diese Art der Lagerung hilft, einen Befall frühzeitig zu erkennen.

5. Tipp: Generell sollte man die gelagerten Äpfel regelmäßig kontrollieren und faule Äpfel aussortieren.

6. Tipp: Da Äpfel das Reifegas Ethylen abgeben, sollte man sie nicht mit Bananen oder Birnen zusammen, also nur sortenrein lagern.

7. Tipp: Hat man nicht viel Platz für die Lagerung der Äpfel, kann man sie auch in verschließbaren Folienbeuteln aus Polyethylen mit kleinen Löchern verpacken. In der sauerstoffarmen Atmosphäre bleiben die Äpfel lange frisch.