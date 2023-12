Vorsicht, Fruchtmumien: Vertrocknetes Obst kann zur Gefahr werden

Im Winter an kahlen Bäumen werden sie plötzlich entblößt: Fruchtmumien. Diese können gefährlicher sein, als so mancher glaubt.

Warum sie so gefährlich sind und was man gegen Fruchtmumien unternehmen kann, erfährst Du nun.

Diese können auf Monilia-Befall hindeuten. Dabei handelt es sich um einen Schimmelpilz, den Monilia fructigena oder Monilia laxa, der über Risse oder Schäden an der Haut in die Frucht gelangt, und die Frucht sowie Pflanze mit Fruchtfäule oder Spitzendürre infiziert.

Hängen im Winter noch Früchte am Baum, handelt es sich um Fruchtmumien, braun und schrumpelige, ausgetrocknete, und faule Früchte an Stein- und Kernobstbäumen.

Sieht man vereinzelt noch Äpfel im Winter am Baum hängen, denkt man sich vielleicht, dass sie schon noch abfallen werden, wenn sie verfault sind, und dass sich der ein oder andere Vogel vielleicht noch über sie freut.

Muss man Fallobst entsorgen oder kann man Äpfel und Co. noch verwerten?

Das Gefährliche an Fruchtmumien ist, dass sie den Lebensraum von Krankheitserregern darstellen. Das ermöglicht eine rapide Verbreitung der Krankheiten - insbesondere bei feucht kaltem Wetter.

In den Fruchtmumien überstehen die Pilze Monilia laxa und Monilia fructigena, zwei Erreger von Monilia, den Winter.

Durch Niederschlag, Wind und Insekten verbreiten sie sich in der neuen Saison und infizieren gesunde Früchte und Bäume.

Selbst niedrige Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt können den Erregern im Winter nichts anhaben.

An Spitzendürre oder Fruchtfäule leidende Bäume werden immer schwächer, vor allem wenn die Krankheit über Jahre hinweg wiederkehrt, oder sterben im schlimmsten Fall sogar ab.

Für Menschen sind die Schimmelpilze in Fruchtmumien eher ungefährlich, haben jedoch eine allergene und asthmogene Wirkung und sind in seltenen Fällen mit einer Hornhautentzündung in Verbindung gebracht.