Elstern vertreiben andere Singvögel? So geht man gegen sie vor

Elstern ( Pica pica ) sind an ihrem schwarz-weißen Federkleid ganz leicht zu erkennen, wenn sie durch den Garten hüpfen. Besonders schön sind sie durch ihr schwarzes Gefieder, das blau-grünlich und metallisch schimmert.

Elstern sind Allesfresser und ernähren sich von Essensresten, Pflanzlichem wie Samen oder Beeren, kleinen Insekten, Spinnen, Schnecken und Würmern, aber auch kleinen Vögeln, Vogeleiern und Aas.

Sie siedeln sich in Gärten an, da sie dort häufig an der Nahrungsquelle sitzen. Nimmt man ihnen diese Quellen, macht man den Elstern diesen Ort unattraktiv.

Um Elstern nicht mit Futter anzulocken, sollte man daher alle Abfallbehälter gut verschließen und den Komposter ebenfalls gut abdecken.

Auch sollten keine Essensreste, beispielsweise nach dem Grillen, draußen liegen gelassen werden.

In Beeten wird ebenfalls gerne nach Aussaat sowie Insekten, Spinnen und Würmern gepickt. Diese können, wenn möglich, ebenfalls vor den Vögeln geschützt und abgedeckt werden.

Zusätzlich sollte man Elstern vom Vogelhaus fernhalten. Das ist mit Nistkästen mit kleineren Einfluglöchern möglich.