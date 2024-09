Stimmt es wirklich, dass die Herbstzeitlose giftig und sogar tödlich ist?

Das Colchicin in der Pflanze ist nützlich in der Pflanzenzucht, denn es kann den Chromosomensatz von Pflanzen vermehren und für große Blüten und Früchte sorgen.

Sie treten vermehrt im Süden Europas auf, zum Norden hin werden sie jedoch seltener. Dort sind sie auf feuchten Naturwiesen, in Waldlichtungen sowie im Garten auffindbar.

In den Herbstzeitlosen sind 20 Alkaloide enthalten. Insbesondere das Alkaloid Colchicin macht die Pflanze hochgiftig.

Giftig sind alle Pflanzenteile. Am konzentriertesten ist das Gift zwar in der Blüte (1,8 %), in den Samen (0,5 %), der Knolle (0,2 %) und den Blättern (0,03 %) ist jedoch ebenfalls ausreichend Gift für Vergiftungen.

Der Gehalt des Giftes in der Pflanze verändert sich außerdem innerhalb des Jahres. Mit der Samenreifung ist das Gift beispielsweise konzentrierter.

Übrigens: Auch getrocknet ist die Pflanze noch giftig. Daher ist auch Verzehr von kontaminiertem Heu gefährlich. So gelangt das Gift in Milch, was Krebserkrankungen verursachen soll.