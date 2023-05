Du möchtest Katzen vertreiben? Diese acht tierfreundlichen Tipps helfen

So niedlich sie auch sein können, in vielen Gärten sind sie häufig ungebetene Gäste.

Es gibt einige Gründe, warum manche Gartenbesitzer:innen Katzen einfach nicht in ihrem Garten haben wollen. Zum einen sind sie vermutlich keine großen Fans von Hinterlassenschaften wie Kot, der sogar Auslöser für Krankheiten sein kann. So kann beispielsweise die über Kot übertragbare Toxoplasmose gefährlich für immunschwache Menschen, Schwangere und deren ungeborene Kinder sein.

Katzen sind Fluchttiere. Bei Gefahren und Bedrohungen suchen sie das Weite. So auch als Reaktion auf einen Katzenschreck, ein meist solarbetriebenes Gerät, welches man sich in den Garten stellen oder in den Boden stecken kann. Dieses gibt, ausgelöst durch einen Bewegungsmelder, einen Ultraschallton ab, wenn sich eine Katze in der Nähe befindet - manchmal sogar kombiniert mit einem Blitzlicht.

Menschen hören dieses Geräusch in der Regel kaum oder gar nicht. Katzen dagegen schreckt das kleine Gerät - wie der Name schon sagt - ab. Sie nehmen Reißaus und lernen, den Ort zu meiden. Der Katzenschreck eignet sich allerdings nicht, wenn man andere Tiere im Garten beherbergen oder halten möchte, wie zum Beispiel Igel oder den Hund, denn diese verjagt der Katzenschreck auch.

Alternativ kann man auch selbst laute Geräusche machen, wenn sich eine Katze nähert, während man im Garten ist. Dazu eignen sich Trillerpfeifen oder selbstgemachte Lärmmacher.