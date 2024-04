Sind Gänseblümchen giftig oder kann man sie essen?

Aber kann man Gänseblümchen roh essen ? Und was kann man von Gänseblümchen essen ? Was außerdem vor dem Verzehr beachtet werden muss, erfährst Du nun.

Der Geschmack von Gänseblümchen ist leicht nussig und erinnert vielleicht etwas an den Geschmack von Feldsalat. Die jungen Blätter sind dabei mild, die älteren herber. Die Blüten sind dagegen etwas bitter und schmecken ganz leicht nach Kamille.

Gut erkennbar sind sie durch ihre weißen rosettenartigen Blütenblätter, die an der Unterseite rot bis violett gefärbt sein können, und ihre mittige gelbe Blüte.

Das Gänseblümchen ( Bellis perennis ), neben einer Vielzahl an anderen Namen auch Tausendschön genannt, ist im Frühling und Sommer omnipräsent. Monatelang schmücken die weißen Blüten sämtliche Wiesen und kleine Grünflächen.

Neben Bitter- und Gerbstoffen sowie Fruchtsäuren enthält die Pflanze giftiges Flavon und Cosmosiin in geringen Mengen in der Blüte sowie Saponine und ätherische Öle im Kraut.

Wie alles andere sollten auch Gänseblümchen in Maßen verzehrt werden. Während sie generell nicht als giftig gelten, sogar gesund sein können, kann der Verzehr größerer Mengen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, aber auch Krampfanfälle und Erregungszustände auslösen.

Neben den genannten Stoffen umfassen die Inhaltsstoffe Mineralien und Vitamine wie Kalium, Kalzium, Eisen, Magnesium und Vitamin C sowie den Ballaststoff Inulin.

Dabei sollte nicht die ganze Pflanze ausgerissen werden, sondern am Stiel abgeschnitten werden.

Am besten pflückt man die Gänseblümchen im eigenen Garten.

Gänseblümchen lassen sich komplett - sowohl die Blätter als auch Knospen, Blüten und Stiel - und roh verzehren. Sie machen sich dabei als Zutat, aber auch als essbare Verzierung des Gerichts sehr gut.

Ob in Salaten, Aufstrichen, Smoothies, oder als Gänseblümchenhonig, in Suppen, getrocknet in Tees oder als Deko auf Süßspeisen - die Verwendung ist sehr vielseitig.