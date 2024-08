Tigerschnegel frisst Schnecke? Bekämpfen sie wirklich die Schädlinge?

Gelegentlich liest man Empfehlungen, Tigerschnegel gegen Schnecken im Garten anzuwenden. Aber sind diese wirksam in der Bekämpfung oder handelt es sich um einen Mythos?

Der Schnegel wird bis etwa 13 Zentimeter lang und ist erkennbar an seinem oft in Reihen angeordneten Muster aus länglichen dunklen Flecken auf hellgelbem bis hellgrauem Untergrund.

Frisches Obst und Gemüse lassen die Schnegel in der Regel jedoch ganz. Während die ein oder andere Frucht eventuell einmal angeknabbert wird, hinterlassen sie generell keine Schäden.

Tigerschnegel ernähren sich von Pilzen, Flechten und Algenbelägen, welken und toten Pflanzenteilen sowie faulendem Obst, Gemüse und Aas. Auch andere Nacktschnecken sowie deren Eier und Nachkommen stehen gelegentlich auf dem Speiseplan, aber weder in großen Mengen noch um sie explizit zu jagen.

In einer Studie (in englischer Sprache), bei der das Eigelege betrachtet wurde, wurde aufgezeigt, dass Wegschnecken weniger Eier legen, wenn sie sich ihren Lebensraum mit Tigerschnegeln teilen.

Tigerschnegel sind also keine Lösung für eine Schneckenplage. Im Garten kommen sie gar nicht in solchen bedeutenden Mengen vor, dass sie für eine reduzierte Schneckenpopulation sorgen können.

Für das Gemüsebeet sind Tigerschnecken also kaum schädlich. Sie kommen nie in so großen Populationen vor, dass sie Kulturpflanzen tatsächlich schaden könnten.

Aber sind sie eine Gefahr für Haustiere?

Auch hier gibt es eine Entwarnung: Tigerschnegel sind weder für Mensch noch Hund oder Katze gefährlich.

Die Tigerschnecken werden häufig von Katzenfutter angezogen. Wenn die Katze versehentlich einen Schnegel verzehrt, muss man sich also keine Sorgen machen.

Dennoch sollte man die Katze nicht unbedingt im Freien füttern, um keine Schädlinge oder Wildtiere anzulocken.