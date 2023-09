Igel gefunden: Was tun, wenn man einen kleinen Stachelpelz findet?

Entdeckt man einen Igel, ist die Freude erst einmal groß. Schließlich laufen sie einem nicht allzu häufig über den Weg. Der nächste Gedanke ist dann oft die Frage, ob es dem Tier gut geht, oder ob es menschliche Hilfe braucht. Du hast einen Igel gefunden? Was zu tun ist, erfährst Du hier.

Gut gemeinte Hilfe kann also auch fatal sein. Zudem kommen sie ohnehin in der Regel ohne menschliche Hilfe zurecht. Im Folgenden findest Du Ausnahmefälle und wie Du mit ihnen umgehst.

Dabei gilt allerdings Vorsicht, denn Igel sind geschützt, und während sie natürlich nicht getötet werden dürfen, ist es ebenso verboten, sie einzufangen und im Haus zu halten. Eine Mitnahme, das Entnehmen der Tiere aus der natürlichen Umgebung, kann sogar sehr gefährlich sein, da die Jungtiere der gefangenen Mutter verhungern können, es den Tieren im Freien aber generell besser geht und sie in Gefangenschaft schnell krank werden.

Denkt man an den Herbst, gehören sie neben Laub und Herbstwetter ebenfalls dazu: Igel. Kein Wunder, denn dann sieht und hört man sie am häufigsten.

In der Regel und gut durchgewärmt sind Igel nicht von unserer Hilfe abhängig. Allerdings gibt es einige seltene Situationen, in denen sie hilfsbedürftig sind:

Aber: Einige Jungigel werden erst spät gegen Ende September geboren, schaffen es häufig dennoch in der Regel, ausreichend zu fressen, bevor sie in den Winterschlaf gehen.

Ein weiteres Warnzeichen sind tagaktive Igel. Hat man einen Igel am Tag gefunden, sollte dieser beobachtet werden. Verkriecht er sich rasch wieder, wurde er vermutlich einfach nur aufgeschreckt und aus seinem Nest verscheucht. Flüchtet er nicht, oder liegt gar regungslos herum, handelt es sich vermutlich um ein krankes oder schwaches Tier.

Findet man den Igel in einem der vorangehenden Zustände, heißt es jedoch nicht, dass man ihn ins Haus holen sollte. Igel sind immer noch Wildtiere, denen es in ihrem natürlichen Umfeld am besten geht. Hat man ihn eine Weile beobachtet und kann seine Hilfebedürftigkeit einschätzen, sollte man wie folgt vorgehen.