Fluch oder Segen? Das machen Ohrenkneifer wirklich in Deinem Garten

Insekten haben es nicht leicht und sind häufig in Verruf. Insbesondere Ohrwürmer wirken mit ihrer Zange am Hinterleib beunruhigend. Deswegen sind Ohrenkneifer im Garten meist unerwünscht, aber sind sie wirklich gefährlich für Pflanzen, Hunde und Menschen oder doch nützlich?

Zange am Hinterleib

Der Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia) ist die in Deutschland verbreitetste Art der etwa acht heimischen Ohrwürmer (Dermaptera). Weltweit gibt es jedoch mehr als 1000, in Europa etwa 30 Arten.

Man findet sie an Waldrändern und in Parks, im Garten und auf dem Balkon. Dort verstecken sich die lichtscheuen Insekten in dunklen Ritzen und Spalten, unter Laub, Rinde, Totholz oder Steinen.