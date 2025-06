Nützlich, lästig oder schädlich? Sind Eidechsen im Garten gut oder schlecht?

Möchtest Du Eidechsen anlocken und im Garten ansiedeln oder sie stattdessen loswerden? TAG24 verrät alles, was Du wissen solltest.

Dennoch kann man sie häufig in Gärten entdecken. In Deutschland sind folgende Eidechsenarten heimisch.

Eidechsen selbst hinterlassen keine Schäden an Pflanzen. Gleichzeitig dienen sie selbst als Nahrung für Vögel, kleine Säugetiere und Schlangen.

Dennoch sollte man die Tiere nicht grundlos anfassen. Gerade Kleinkinder und Haustiere sollte man in Gegenwart der Reptilien im Auge behalten. Letztere jagen sie nämlich gerne.

Trotz ihrer Vorteile sind Eidechsen nicht in jedem Garten erwünscht - nicht zuletzt, weil sich einige Menschen vor ihnen ekeln oder sich fürchten. Dafür gibt es aber keinen Grund. Zu befürchten hat man nämlich eigentlich nichts, weil sie scheu, flink sowie harmlos sind und in der Regel nicht beißen.

Warum Igel in Deinem Garten mehr Gutes tun, als Du denkst

Bienenschwarm im Garten zugeflogen: Was ist zu tun?

Im eidechsenfreundlichen Garten sollten die Tiere Unterschlupf zum Verstecken sowie Orte zum Wärmen und Sonnen finden. Lege am besten zusätzlich verschiedene Ecken mit unterschiedlichen Temperaturen an.

Achtung! Eidechsen in der Natur zu fangen und ihrem Lebensraum zu entnehmen, verstößt gegen das Naturschutzgesetz. Auch das Verletzen der Tiere und das Beschädigen ihres Lebensraums sind verboten.

Da sie keine Schäden anrichten oder Gefahr darstellen, sollte man die Anwesenheit der Echsen am besten einfach tolerieren und sie zu schätzen lernen, anstatt sie zu bekämpfen.

Wer Eidechsen trotzdem loswerden möchte, muss zum Artenschutz auf chemische Mittel verzichten und auf sanftere Maßnahmen zurückgreifen. Am besten ist es, den Reptilien den Lebensraum von Anfang an unattraktiv zu machen, ihnen also keinen Unterschlupf und kaum Nahrungsquellen zu bieten. Fressfeinde wie Katzen im Garten helfen ebenfalls.

Achtung, Mythos!

Manchmal werden Hausmittel wie Eierschalen, Kaffeepulver, Knoblauch oder Zwiebeln empfohlen, um die Tiere fernzuhalten. Dabei handelt es sich jedoch um Mythen.