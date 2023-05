Insektenhotel bauen: Schritt für Schritt bis zum Einzug

Ein Insektenhotel selber zu bauen, das ist gar nicht so schwer und schützt heimische Wildbienen, Hummeln, Marienkäfer und viele weitere Insekten. Im Anschluss findest Du eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung und alles über den besten Standort für Dein Insektenhotel.

Für mehr Wissenswertes schau in dem Ratgeber für Gartengestaltung vorbei. Dort findest Du viele nützliche Tipps und Inspiration für Dein Eigenheim!

Ein Insektenhotel zu bauen, ist ganz einfach und kann in drei Schritten erfolgen. Es erfordert kein besonderes handwerkliches Vorwissen.

Zu einem insektenfreundlichen Garten gehört ein Insektenhotel. Das gibt es in allerlei Formen und Größen. Wer es selber baut, kann sich sein Hotel so zusammenstellen, wie er mag!

Zum Bauen von einem Insektenhotel benötigt man das richtige Werkzeug und die richtigen Materialien. Allerdings kommt es hier ganz darauf an, für welche Form und Füllung Du Dich entscheidest.

Für das Insektenhotel muss man Holzbretter zuschneiden. © 123rf/dragonimages

1. Rahmen fürs Insektenhotel bauen

Die Holzbretter kann man in der passenden Größe im Baumarkt kaufen, wer sie allerdings etwas zu groß gekauft hat, der muss mit der Säge ran.

Zeichne Dir auf, wo Du das Brett durchsägen möchtest und dann schneidest Du es zu. Lasse Dir bei diesem Schritt Zeit und achte vor allem darauf, Dich nicht zu schneiden.

Damit Dein Insektenhotel besonders langlebig ist, kannst Du die einzelnen Holzbretter anschließend außen mit einem witterungsfesten Holzlack bestreichen. Das ist aber kein Muss.

Damit die Füllung am Ende nicht hinten herausrutscht, wird nun das Blech an dem Rahmen befestigt. Hierfür bohre die Löcher vor und schraube das Blech dann an der Hinterseite fest.