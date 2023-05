Ölkäfer: Wandelnde Gefahr oder reine Panikmache?

Der Ölkäfer ist giftig. Wenn man ihn nicht stört, ist er ungefährlich für Mensch und Haustier. © tag24/jk

Jedes Jahr vor allem von März bis Mai tauchen sie in einigen Gegenden Deutschlands zu Hunderten zur Eiablage auf: die Ölkäferweibchen.

Besteht Grund zur Panik, wenn man diesen kleinen Krabbeltieren begegnet?

TAG24 berichtete bereits über einen Ölkäfer-Fall in Thüringen, wo nach der Sichtung einiger Käfer ein kleiner Teil des Pausenhofs gesperrt wurde.

Was ist also dran am "gefährlichen" Ölkäfer? In diesem Beitrag erfährst Du etwas über die Lebensweise der Tiere, wie Du Dich verhalten solltest und ob eine echte Gefahr von dem dunklen Käfer ausgeht.

