Insektenfreundlicher Garten: So summt es in Deinen Beeten

Ein insektenfreundlicher Garten bietet einen Lebensraum für allerlei kleine Gartenbewohner. Diese sind ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts und sollten geschützt werden. Wie Du Insektenschutz in Deinem eigenen Garten umsetzen kannst, liest Du im Anschluss.

In den Gärten summt es immer weniger. Moderne Gartentrends zerstören das Zuhause von Insekten. Dabei bietet ein insektenfreundlicher Garten nicht nur Schutz für Bienen und Käfer, sondern ist in seiner Farbenpracht und Vielfalt auch noch schön anzusehen.

Punkt eins erklärt sich ganz von selbst, Gifte haben in einem insektenfreundlichen Garten nichts zu suchen. Dafür sollte es umso mehr Nahrung geben. Insektenfreundliche Bodendecker bieten Nektar und Pollen, sowie genießbare Blätter und Stängel. Tiefes Gehölz, wie Büsche und Sträucher, entpuppen sich als der perfekte Unterschlupf und bieten Schutz und Brutmöglichkeiten.

Noch mehr florale Inspiration findest Du in diesem Beitrag: >>>15 bienenfreundliche Pflanzen für den Garten .

Denn Zierpflanzen bieten in der Regel nur wenig für Insekten, sodass Bienen, Schmetterlinge und Co. weiter aus der grünen Oase fern bleiben. Im Anschluss findest Du Beispiele für besonders insektenfreundliche Pflanzen.

Pflanzen, an denen sich Bienen und andere Insekten erfreuen, blühen meistens monatelang und sind ein schöner Farbtupfer im heimischen Garten.

Hochbeet bepflanzen: So bepflanzt Du Dein Hochbeet

1. Wilde Beete

Beete mit Wildblumen bieten Insekten besonders viel Nahrung. Auch für Gartenbesitzer sind sie ein echter Mehrwert. Wildblumen strahlen in den schönsten Farben und erfüllen den Garten mit einem blumigen Duft. Außerdem sind diese Beete leicht zu pflegen und blühen in den warmen Monaten in der Regel durchgehend.

Wie Du ein wildes Beet oder sogar eine Blumenwiese in Deinem eignen Garten anlegst, das wird in folgendem Beitrag genauer erklärt: >>> 3 Möglichkeiten eine Blumenwiese anzulegen

2. Tiefe Beete

Tiefe Beete sollten Vielfalt bieten. Blumen, Gehölz und Bäume sollten abwechslungsreich gepflanzt werden, um alle Eigenschaften eines insektenfreundlichen Gartens zu erfüllen.

Tiefe kann man im Garten nicht nur durch eine vielfältige Bepflanzung der Beete schaffen, auch eine Benjeshecke oder ein vertikaler Garten bieten Schutz.

3. Früh blühende Beete

Frühblüher wie Krokusse, Narzissen, Schneeglöckchen oder Primeln sind für Insekten besonders wichtig, um in den ersten warmen Wochen genügend Nahrung zu finden.

Für mehr Tipps schau hier vorbei: >>> Hilfe für Bienen, Hummeln und Co.