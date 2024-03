Rasen mähen? Fehlanzeige! Das darf man Karfreitag im Garten arbeiten

Das gilt insbesondere für den Karfreitag, der als Stiller Feiertag gilt. An diesem herrscht, abhängig vom Bundesland, sogar Tanzverbot - aus Respekt und Rücksicht gegenüber religiöser Traditionen und Gefühle.

Wer sich an Sonn- und Feiertagen nicht an die Ruhe hält, kann schnell ein hohes Bußgeld - bis zu 50.000 Euro - auferlegt bekommen.

Dazu gehört das Rasenmähen sowie weitere Tätigkeiten mit elektrischen und motorisierten Geräten. Aber auch Tätigkeiten ohne solche Geräte können laut sein und für Lärmbelästigung sorgen. Hacken, Hämmern und Sägen können ebenfalls die Ruhe zerstören und sind am Karfreitag daher nicht erlaubt.

Sonn- und Feiertage sind bekanntlich Ruhetage. An diesen sind alle Tätigkeiten untersagt, die die öffentliche Ruhe stören könnten.

Karfreitag gedenken Christen Jesu Christi, der an diesem Tag am Kreuz gestorben sein soll. Heute, als einer der wichtigsten kirchlichen Feiertage, gilt er als bundesweiter gesetzlicher Feiertag und ist somit der Start eines verlängerten Wochenendes. Eigentlich ideal, um die Gartensaison einzuleiten.

Gartenarbeit ist also nicht per se verboten. Ruhige Tätigkeiten dürfen auch an Ruhetagen wie dem Karfreitag ausgeübt werden.

Arbeiten ohne laute Motorgeräte, die die Nachbarschaft oder Öffentlichkeit nicht in ihrer Ruhe stören, sind beispielsweise