So kann und darf man Weidenkätzchen schneiden

Wer im Frühling beim Spaziergang an Weiden vorbeikommt, würde vielleicht gerne ein paar Äste mit Weidenkätzchen schneiden und für einen Osterstrauß mitnehmen. Folgendes sollte beachtet werden.

Weidenkätzchen sind die Blüten der Kätzchenweide, eigentlich Salweide ( Salix caprea ). Samtig weich erinnern sie an das Fell von Kätzchen, woher der Name stammt.

Pelzig und flauschig - an ansonsten noch kahlen Ästen sind die Kätzchen ein Indiz für den bevorstehenden Frühling.

Nach der Handstraußregel erlaubt § 39, Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes das Entnehmen wilder Zweige in geringen Mengen für den Eigenbedarf, sofern diese nicht von einem fremden Privatgrundstück oder einem Naturschutzgebiet stammen.

Das Verbot des Schneidens während der Schonzeit erlaubt dennoch Ausnahmen wie schonende Rückschnitte als Pflegemaßnahme.

Will man, dass seine Weide auch im nächsten Jahr wieder dicht und kräftig blüht, sollte man die Pflanze daher im direkten Anschluss an die Blüte noch vor dem Blattaustrieb, also etwa im April, zurückschneiden.

Verletzte sowie störende Äste können vollständig abgeschnitten werden. Alle anderen Triebe werden bis auf ein Drittel heruntergekürzt.