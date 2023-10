Mache jetzt Deinen Teich winterfest - Mit diesen Tipps

Vor den ruhigen frostigen Monaten stehen noch ein paar letzte Tätigkeiten an, um den Garten fit für den Winter zu machen. Neben den Pflanzen und Beeten sollte man auch seinen Teich winterfest machen.

Was genau zu tun ist, ob man den Teich im Winter abdecken sollte, wie man seinen Teich eisfrei halten kann und was zusätzlich beachtet werden sollte, erfährst Du jetzt.

So verhindert man, dass der Teich im Winter samt Zubehör nicht beschädigt wird, und man schützt in ihm lebende Tiere und Mikroorganismen.

Vollständig gereinigt wird beispielsweise die Pumpe in einem Wassereimer an einem frostfreien Ort zwischengelagert.

Nicht jedes Teichzubehör wie Pumpen, Filter, Beleuchtung und Co sind winterfest und vertragen tatsächlich Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Um zu verhindern, dass diese über den Winter beschädigt werden, sollte man sie vor dem ersten Frost aus dem Teich entfernen.

Große, verwelkte oder verblühte Teichpflanzen, wie Seerosen, können nun zurückgeschnitten werden. Empfindliche Pflanzen sollten, wenn möglich, aus dem Teich genommen und in einem Eimer Wasser an einem frostsicheren Platz überwintern gelassen werden.

Handelt es sich jedoch um empfindlichere Fische wie Kois oder um weniger tiefe Teiche, sollten die Fische in einem vor Frost geschützten, gleichmäßig temperierten Wassergefäß überwintern.

Tiefere Teiche, also solche, die tiefer sind als 80 bis 100 Zentimeter, sind auch im Winter unproblematisch für Kaltwasserfische. Diese verziehen sich dann nämlich auf den Grund des Teiches, wo etwas höhere Temperaturen herrschen. Zudem friert ein Teich mit einer solchen Tiefe bei uns in der Regel nicht komplett ein.

Sinkt die Temperatur dauerhaft unter 10 Grad, fallen die Fische in Winterstarre. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Fische, wenn auch immer weniger werdend, gefüttert werden, denn erst bei Temperaturen von etwa acht Grad verlangsamt sich der Stoffwechsel der Fische, die dann keine Nahrung und nur noch wenig Sauerstoff benötigen.

Hältst Du Fische in Deinem Teich, ist ein winterfester Teich noch wichtiger.

Gieße stattdessen mit heißem Wasser ein Loch in die Eisschicht und sauge etwas Wasser aus dem Teich.

Ist der Gartenteich bereits zugefroren, schlage auf keinen Fall ein Loch mit einer Axt oder Ähnlichem hinein. Das könnte die Fische in ihrer Winterstarre stören, die dann einen Schock und Kreislaufkollaps erleiden.

Ab wann man seinen Teich winterfest machen sollte, ist immer abhängig vom Wetter, von der Bepflanzung darin und rundherum sowie von Fischen im Teich, und daher von der jeweiligen Tätigkeit. Wer beispielsweise ein Laubfangnetz verwendet, sollte dies natürlich schon vor dem ersten Laubfall anbringen.

Generell sollte man jedoch ab Mitte des Herbstes oder wenn dauerhaft unter 10 Grad herrschen, beginnen, den Teich winterfest zu machen.

Spätestens vor dem ersten Frost sollten Geräte im Teich entnommen, gereinigt und frostsicher gelagert werden.



Man sollte also unbedingt die Wetterprognosen im Auge behalten, denn in manchen Jahren gibt es die ersten frostigen Nächte schon im September, in anderen erst deutlich später.