Warum fallen Früchte zu früh? Das steckt hinter dem Junifall beim Apfelbaum

Für den Abwurf unreifer Früchte im Garten ist der Junifall verantwortlich. Apfel- und weitere Kernobstbäume werfen dabei einen Teil ihrer Erträge ab. Erfahre nun, was das für Gründe und Folgen hat.

Junifruchtfall: Darum verliert der Apfelbaum schon im Juni Früchte. © 123RF/norrie3699

Apfelbäume sind eine Bereicherung in jedem Garten. Sie sind bienenfreundlich, in der Regel pflegeleicht und machen auch optisch etwas her. Ab Sommer darf man sich dann über frisches Obst freuen.

Bei frühen Sorten können Früchte bereits im Juli und August fallen, spätere Sorten sind dagegen bis Ende Oktober reif.

Verunsicherung macht sich jedoch breit, wenn bereits im Juni kleine unreife Äpfel im Garten liegen.

Warum verliert der Apfelbaum bereits im Juni Früchte? Ist er krank oder von Schädlingen befallen? Darauf schon mal Entwarnung: Meistens handelt es sich um harmlosen Junifall.

Aber was genau ist das? Ist der Junifruchtfall schädlich für Bäume und kann man ihn verhindern?